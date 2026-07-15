Jogadores da Argentina celebram classificação com faixa alusiva às Malvinas

A classificação da Argentina para a grande final da Copa do Mundo teve um momento que fez referência a polêmicas do passado. Na comemoração da vitória por 2 a 1 contra a Inglaterra, jogadores celebraram com os torcedores segurando uma faixa escrita “As Malvinas são argentinas”.

O território no Atlântico Sul foi palco de um confronto entre os dois países nos anos 80. Na ocasião, cerca de 600 argentinos morreram no confronto. Antes da partida, o técnico Lionel Scaloni tentou não misturar o jogo com os conflitos do passado. Por outro lado, a Fifa tentou fazer um esquema de segurança para que materiais referentes às Malvinas não entrassem nas arquibancadas do estádio.

Entretanto, os jogadores ignoraram a recomendação após a partida terminar. Na ocasião, Lo Celso pegou a faixa com os torcedores na arquibancada e levou ao gramado junto com os seus companheiros. Questionado sobre a comemoração, o volante Leandro Paredes afirmou ao canal Telefe que “As Malvinas sempre serão argentinas”.

Antes da partida, a vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, declarou que os duelos contra a Inglaterra sempre possuem algo mais. Todavia, o auge da rivalidade entre os países aconteceu na Copa de 1986, quando a Albiceleste venceu os europeus por 2 a 1 nas quartas de final e saiu de campo com um sentimento de revanche pelo conflito.

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