ASSINE JÁ!
Jogada10

Jogadores da Argentina celebram classificação com faixa alusiva às Malvinas

Jogadores da Argentina celebram classificação com faixa alusiva às Malvinas
Jogadores da Argentina celebram classificação com faixa alusiva às Malvinas -

A classificação da Argentina para a grande final da Copa do Mundo teve um momento que fez referência a polêmicas do passado. Na comemoração da vitória por 2 a 1 contra a Inglaterra, jogadores celebraram com os torcedores segurando uma faixa escrita “As Malvinas são argentinas”.

O território no Atlântico Sul foi palco de um confronto entre os dois países nos anos 80. Na ocasião, cerca de 600 argentinos morreram no confronto. Antes da partida, o técnico Lionel Scaloni tentou não misturar o jogo com os conflitos do passado. Por outro lado, a Fifa tentou fazer um esquema de segurança para que materiais referentes às Malvinas não entrassem nas arquibancadas do estádio.

Entretanto, os jogadores ignoraram a recomendação após a partida terminar. Na ocasião, Lo Celso pegou a faixa com os torcedores na arquibancada e levou ao gramado junto com os seus companheiros. Questionado sobre a comemoração, o volante Leandro Paredes afirmou ao canal Telefe que “As Malvinas sempre serão argentinas”.

Antes da partida, a vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, declarou que os duelos contra a Inglaterra sempre possuem algo mais. Todavia, o auge da rivalidade entre os países aconteceu na Copa de 1986, quando a Albiceleste venceu os europeus por 2 a 1 nas quartas de final e saiu de campo com um sentimento de revanche pelo conflito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas