Argentinos do Fluminense celebram classificação da seleção à final da Copa

Germán Cano, Lucho Acosta, Rodrigo Castillo e Freytes fizeram o tradicional encontro para acompanhar o duelo da Argentina contra o Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo. E, mais uma vez, tiveram sucesso. Os três voltaram a celebrar a classificação heroica da Albiceleste nos acréscimos, nos Estados Unidos.
Aliás, esta não é a primeira vez que os argentinos do Fluminense fazem festa com a seleção liderada por Messi. No jogo contra o Egito, Cano, Castillo e Lucho Acosta acompanharam o jogo juntos e explodiram de felicidade com a emocionante virada sobre o Egito, pelas quartas de final. Eles também acompanharam a partida contra a Suíça juntos.
A Argentina, portanto, volta a campo no próximo domingo para encarar a Espanha na grande final, em Atlanta, às 16h (de Brasília). Por fim, o Fluminense entra em campo contra o Bragantino, na sexta-feira (17/7), às 20h, no Maracanã.
A Argentina jogará a sua sétima decisão de Copa do Mundo. Na bagagem, a Albiceleste ostenta o orgulho de três estrelas no peito (1978, 1986 e 2022) e a cicatriz de três vice-campeonatos (1930, 1990 e 2014).
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