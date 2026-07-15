RB Bragantino vence o Athletico novamente e avança para as semifinais do Brasileirão Sub-20

Pelo segundo ano consecutivo, o Red Bull Bragantino está classificado para as semifinais do Brasileirão Sub-20. Na noite desta quarta-feira (15), o Massa Bruta venceu o Athletico por 3 a 1 em seu Centro de Treinamento e carimbou a vaga na próxima fase da competição. No duelo de ida, a equipe paulista já havia vencido por 1 a 0.
Agora, o Bragantino vai encarar o vencedor de Palmeiras e Corinthians, que decidem quem avança nesta quinta-feira (16). Antes de voltar a atuar pelo Brasileirão, o Massa Bruta entra em campo pelo Campeonato Paulista, contra o Porto Ferreira, no próximo sábado (18). Por outro lado, o Furacão fica sem calendário na categoria até o início da Copa do Brasil. Entretanto, boa parte dos jogadores fará parte do elenco que disputará a Copa Paraná neste segundo semestre.
Bragantino amplia vantagem logo de cara
Logo de cara, o Bragantino conseguiu ampliar sua vantagem. Aos três minutos, Gabriel Lopes arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro rubro-negro. Mesmo na frente do placar, o Massa Bruta seguiu em cima. Yuri Alves arriscou de longe e parou em uma defesa de Cadu. Na sequência, Felipinho invadiu a área e o arqueiro athleticano defendeu com o pé. O goleiro ainda trabalhou em finalizações de Luis Gustavo e Yuri.
Os donos da casa seguiram pressionando. Ryan arriscou de longe e acertou a trave. Na sequência, Felipinho recebeu na área e chutou para defesa de Cadu. Na sobra, Luis Gustavo quase conseguiu aproveitar, mas mandou para fora. Entretanto, o Athletico conseguiu criar oportunidades. Stabelini arriscou da entrada da área e parou em defesa de Rafael Monteiro. Só que na sequência Kauê Sestrem recebeu na área, girou e conseguiu bater rasteiro entre o goleiro e a trave para empatar.
Furacão pressiona, mas Massa Bruta define o jogo
Em busca da virada, o Furacão começou melhor depois do intervalo. Sestrem recebeu cruzamento na área e cabeceou para fora. Depois, Ruan arriscou de fora da área e Rafael Monteiro fez a defesa. Ainda na pressão, Arthur Monteiro ficou com a bola na entrada da área e finalizou com perigo para o gol do Massa Bruta.
Só que os donos da casa conseguiram aparecer no ataque e marcar o segundo. Depois de cobrança de escanteio, Breno subiu mais alto e cabeceou para o gol. Mesmo com a vantagem, o Bragantino seguiu pressionando. Mais uma vez, Breno apareceu na área, só que dessa vez acertou o travessão. Entretanto, quem apareceu para fechar o marcador foi Thalyson. O atacante, que havia marcado na ida, recebeu belo passe de Palacios e chutou forte, por cima de Cadu, para fazer o terceiro e sacramentar a classificação.
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