SAF do Vasco: acordo de investimentos supera R$ 3 bilhões

O acordo de investimentos do Vasco com o empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, supera a marca de R$ 3 bilhões. Essa dinheirama tem destino certo. O planejamento para os próximos cinco anos prevê o pagamento das dívidas tributárias e da Recuperação Judicial, investimentos no futebol profissional e na estrutura do centro de treinamento. Além disso, uma cobertura para o déficit de caixa da associação pelo mesmo período. A informação é do “ge”.

O acordo de investimentos bilionário entre o Vasco e o empresário Marcos Lamacchia — garantido por seu pai como avalista — depende de uma série de condições burocráticas e jurídicas para sair do papel. A assinatura definitiva do contrato, afinal, exige que Lamacchia vença a concorrência na Recuperação Judicial, receba o aval da Justiça, conclua o processo de auditoria e supere o rito político interno do clube.

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Além disso, o negócio também exige um complexo acordo paralelo com a americana A-CAP, envolvendo discussões de valores, representantes no Brasil e arbitragem na FGV.

Divisão dos valores

A engenharia financeira de pouco mais de R$ 3 bilhões destina R$ 1 bilhão para abater a dívida tributária e da Recuperação Judicial do Vasco. O maior montante da parceria, no valor de R$ 1,5 bilhão, cobrirá o déficit de caixa projetado pela consultoria Alvarez & Marsal para os próximos cinco anos.

Por fim, a fatia restante do investimento foca diretamente no departamento de futebol. O acordo reserva R$ 500 milhões para contratações de atletas ao longo de cinco anos (com repasses flexíveis e não obrigatórios por temporada). E também injeta outros R$ 150 milhões na modernização da infraestrutura, sendo R$ 120 milhões para o centro de treinamento dos profissionais. Os outros R$ 30 milhões para o CT das divisões de base.

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