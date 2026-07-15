Palmeiras parabeniza Flaco López por classificação da Argentina à final da Copa

O Palmeiras prestou uma homenagem especial ao atacante Flaco López nesta quinta-feira (15/7), celebrando sua presença na final da Copa do Mundo com a seleção argentina. O clube destacou o feito histórico do camisa 42, que já havia se tornado parte importante da campanha ao dar uma assistência decisiva nas quartas de final contra a Suíça.
“Parabéns, Flaquito! O primeiro atleta estrangeiro de um clube do Brasil a se classificar para uma final de Copa do Mundo de Seleções!”, escreveu o clube alviverde nas redes sociais.
Pouco depois da publicação em reconhecimento ao jogador, a mensagem começou a repercutir. Afinal, os torcedores palmeirenses fizeram questão de demonstrar o orgulho que sentiam do centroavante.
Flaco pode ser campeão mundial no próximo domingo
Apesar de não ter entrado em campo na semifinal contra a Inglaterra, López segue com chances de levantar o troféu mundial. A Argentina venceu por 2 a 1, de virada, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Enzo Fernández empatou o jogo e Lautaro Martínez garantiu a classificação nos acréscimos, levando a equipe de Lionel Scaloni à decisão.
Agora, Flaco López terá a oportunidade de disputar a final e buscar o título com a Albiceleste. A decisão será realizada no próximo domingo 19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O adversário será a Espanha, que superou a França na outra semifinal e chega embalada para tentar conquistar o troféu.
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