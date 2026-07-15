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Classificação da Argentina afasta árbitro brasileiro da final da Copa

Classificação da Argentina afasta árbitro brasileiro da final da Copa
Classificação da Argentina afasta árbitro brasileiro da final da Copa -

A classificação da Argentina de virada contra a Inglaterra para a final da Copa do Mundo frustrou quem esperava ver um árbitro brasileiro pela terceira vez na decisão do Mundial. Afinal, antes cotado para apitar a partida, Wilton Pereira Sampaio não deve ser escalado pela Fifa para comandar o jogo no MetLife Stadium, no próximo domingo (19).

Apesar de o regulamento afirmar que só um árbitro do mesmo país não pode apitar a decisão, a entidade entende que há um componente a mais. Para a Fifa, a rivalidade entre Brasil e Argentina pode ser um componente delicado, que pode abrir precedentes para possíveis reclamações dos argentinos.

Entretanto, no passado, isso acabou não entrando na pauta. Afinal, o segundo título argentino, em 1986, teve o brasileiro Romualdo Arppi Filho no comando da arbitragem. Porém, a visão é que, atualmente, o cenário é mais delicado.

Com isso, o iraniano-australiano Alireza Faghani se torna o favorito para apitar a final. O árbitro atuou na decisão da Copa do Mundo de Clubes, no ano passado. A Comissão de Arbitrage da Fifa deve divulgar a escala da rodada final nesta quinta-feira (16). Por outro lado, Wilton está cotado para comandar a decisão de terceiro lugar entre França e Inglaterra, no sábado (18).

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