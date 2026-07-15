Santos perde para o Botafogo, mas avança à semifinal do Brasileiro Sub-20

Mesmo com a derrota por 1 a 0 diante do Botafogo na noite desta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, o Santos alcançou o seu principal objetivo. Afinal, saiu de campo classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20.
A vantagem construída na Vila Belmiro — vitória por 4 a 1 no jogo de ida — foi suficiente para segurar a pressão da equipe carioca no Estádio Nilton Santos e, assim, garantir o agregado de 4 a 2.
O gol da partida aconteceu cedo. Isso porque, aos 16 minutos, Santiago recuperou uma bola afastada pela defesa santista, avançou e cruzou. Arthur Izaque cabeceou com precisão e marcou para o Botafogo. Contudo, apesar da tentativa de reação, o time da casa não conseguiu ampliar, e os Meninos da Vila administraram o resultado até o apito final.
Agora, o Peixe encara o Vasco na semifinal, em um confronto que promete intensidade, já que os cariocas vêm de uma classificação emocionante diante do Cruzeiro no segundo jogo após derrota em Minas Gerais.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.