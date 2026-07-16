Chelsea apaga publicação polêmica nas redes sobre Enzo Fernández; entenda

O Chelsea apagou uma publicação nas redes sociais após receber uma enxurrada de críticas de torcedores ingleses. O clube havia comemorado o gol marcado por Enzo Fernández na vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo 2026.

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A postagem mostrava o meio-campista comemorando o empate, marcado aos 40 minutos do segundo tempo. No entanto, a homenagem desagradou parte da torcida do Chelsea, que considerou inadequado um clube inglês celebrar um gol decisivo contra a própria seleção da Inglaterra.

Diante da repercussão negativa, o Chelsea retirou a publicação do ar logo depois. Nas redes sociais, diversos torcedores criticaram a atitude da equipe londrina. Afirmaram, inclusive, que o clube deveria ter adotado uma postura mais neutra em um confronto envolvendo a seleção inglesa.

Enzo Fernández foi um dos protagonistas da reação argentina. Depois de a Inglaterra abrir o placar com Anthony Gordon, o volante acertou um chute de fora da área para deixar tudo igual nos minutos finais. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o gol da virada após assistência de Lionel Messi, garantindo a classificação da atual campeã mundial para a final.

Além da repercussão envolvendo a postagem, Enzo Fernández segue no centro das atenções do mercado europeu. O meia tem sido especulado como possível alvo do Real Madrid, embora o clube espanhol negue. Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea só aceitaria discutir uma transferência mediante uma proposta na casa de 120 milhões de libras (R$ 824,8 milhões).

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