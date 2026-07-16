Esposa de Fernandinho faz comentário racista contra torcedor do Ceará nas redes sociais

A esposa do atacante Fernandinho, atualmente no Mirassol e com passagem pelo Ceará nas temporadas de 2025 e 2026, publicou um comentário de cunho racista direcionado ao torcedor do Vozão em uma rede social. A mensagem continha um emoji de macaco e foi apagada após a repercussão do caso.

O episódio aconteceu depois de Maurício Lima criticar Fernandinho nas redes sociais. A partir disso, a discussão ganhou grande repercussão entre torcedores e, consequentemente, motivou manifestações públicas de apoio ao torcedor.

Diante da repercussão, o Ceará divulgou uma nota oficial em solidariedade a Maurício Lima e reforçou seu compromisso permanente no combate ao racismo. Em seguida, o torcedor agradeceu o posicionamento do clube. “Obrigado pelo apoio”, escreveu em suas redes sociais.

Fernandinho defendeu o Ceará entre as temporadas de 2025 e 2026. Nesse período, o atacante disputou 69 partidas, marcou sete gols e contribuiu com cinco assistências antes de se transferir para o Mirassol.

Ceará reforça combate ao racismo

O Ceará divulgou uma nota oficial em solidariedade ao torcedor e reforçou seu posicionamento contra qualquer forma de discriminação. “O Ceará Sporting Club manifesta seu mais veemente repúdio aos comentários de cunho racista direcionados ao nosso torcedor Maurício Lima, em episódio ocorrido nas redes sociais. O racismo é crime e não pode ser relativizado, tolerado ou tratado como consequência de divergências de opinião. Enquanto Clube, defendemos o respeito à dignidade de todas as pessoas, dentro e fora dos estádios. Discriminação, preconceito ou qualquer forma de violência devem ser combatidos. O Ceará se solidariza com Maurício Lima e reafirma seu compromisso permanente no combate ao racismo.”

Na sequência, o clube voltou a condenar o episódio e destacou que rivalidades ou opiniões relacionadas ao futebol não podem servir de justificativa para ataques discriminatórios. “O Clube reforça que divergências de opiniões esportivas jamais devem justificar ataques injuriosos raciais ou qualquer outro tipo de discriminação. Não deve existir espaço para o preconceito em nossa sociedade, e é dever nosso também combater esse tipo de conduta. Seguiremos firmes na defesa dos nossos valores, apoiando sempre ideais que promovam um futebol livre de qualquer forma de preconceito.”

Mirassol também condena o caso

Atual clube de Fernandinho, o Mirassol também se manifestou após a repercussão do caso. Em seguida, a equipe divulgou uma nota oficial na qual reafirmou seu repúdio a qualquer ato de racismo, discriminação ou preconceito. Além disso, o clube ressaltou o compromisso com a igualdade e o respeito à diversidade. “O Mirassol Futebol Clube vem a público reafirmar seu absoluto repúdio a qualquer ato de racismo, discriminação ou preconceito. Racismo é crime e uma violação intolerável dos direitos humanos que o clube não compactua. Reafirmamos nosso compromisso com a igualdade, o respeito à diversidade e a construção de uma sociedade mais humana”, declarou.

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