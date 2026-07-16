Matheus Pereira cresce com Diniz e pode ganhar mais espaço no Corinthians

Matheus Pereira pode ganhar um novo protagonismo no Corinthians na sequência da temporada. Internamente, o meio-campista de 28 anos passou a ser visto como uma alternativa para a equipe titular de Fernando Diniz. Principalmente se André ou Breno Bidon deixarem o clube na próxima janela de transferências, que abre no dia 20 de julho.

Aliás, o desempenho do jogador durante a intertemporada no CT Joaquim Grava chamou a atenção da comissão técnica. Afinal, nos treinamentos, Matheus Pereira apresentou evolução e convenceu Diniz de que pode oferecer características importantes ao modelo de jogo adotado pelo treinador.

O técnico valoriza a inteligência tática do meia, a capacidade de atuar em espaços curtos, a qualidade na distribuição de passes e a constante movimentação. Além disso, Diniz passou a utilizá-lo em uma função mais avançada no meio de campo, incentivando o jogador a chegar à área como elemento surpresa.

Matheus Pereira já vem evoluindo no Corinthians

A mudança, aliás, já trouxe resultados. No amistoso contra o Cascavel, no último domingo, Matheus Pereira marcou o único gol do Corinthians no empate por 1 a 1. O meia aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou para balançar as redes, reforçando a boa impressão deixada durante os treinamentos.

A evolução do camisa corintiano também reflete uma característica marcante do trabalho de Fernando Diniz. Ao longo da carreira, o treinador costuma priorizar o desenvolvimento de atletas que já fazem parte do elenco antes de buscar reforços no mercado, recuperando jogadores que ainda não conseguiram mostrar seu melhor rendimento.

Emprestado pelo Fortaleza até o fim da temporada, Matheus Pereira teve poucas oportunidades de se destacar no primeiro semestre. Ele disputou 19 partidas, mas ainda não havia participado diretamente de nenhum gol antes do amistoso da intertemporada.

Com a possibilidade de saídas importantes na janela e o crescimento do meia nos treinamentos, o cenário pode mudar nos próximos meses. O Corinthians, agora, concentra a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no dia 23 de julho, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Remo, na Neo Química Arena.

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