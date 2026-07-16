Vídeo: argentino é acusado de fazer gesto racista em comemoração na Bahia

Uma acusação de racismo envolvendo um torcedor argentino durante a comemoração da classificação da Argentina à final da Copa do Mundo mobilizou autoridades e um estabelecimento comercial em Morro de São Paulo, no baixo sul da Bahia. Em vídeo gravado nessa terça-feira (15), o homem aparece fazendo gestos que remetem à imitação de um macaco diante de um homem negro, e o episódio ganhou grande alcance nas redes sociais.

De acordo com o relato da vítima, a situação ocorreu dentro do Funny Restaurante, estabelecimento onde um um grupo de argentinos assistia à semifinal contra a Inglaterra. Os torcedores foram à loucura com a virada e, em meio aos gritos de euforia, passaram a provocar um brasileiro que estava no local. Nas imagens, um dos integrantes aparenta imitar um macaco.

A identidade dos envolvidos permanece em sigilo, mas o vídeo com os rostos de membros do grupo ganhou forte repercussão nas redes. Com a circulação do registro, a Prefeitura de Cairu divulgou uma nota de repúdio afirmando que o município não compactua “sob nenhuma hipótese” com atos de discriminação, racismo ou qualquer forma de violência.

A administração municipal também informou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos. Além disso, reforçou que situações dessa natureza devem ser formalizadas junto à Polícia Civil para que as medidas legais cabíveis sejam adotadas.

Por fim, a nota destaca que o “crime de injúria racial é inafiançável e imprescritível nos termos da legislação brasileira”.

Vídeo

Torcedor argentino é acusado de ato racista em Morro de São Paulo, Bahia, após vitória da seleção contra a Inglaterra. Segundo relatos, o envolvido teria feito gestos imitando um macaco em direção a um jovem que assistia o jogo em kiosk no centro da cidade. De acordo com… pic.twitter.com/2rs7yKifR4 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 16, 2026

Restaurante repudia ato de racismo

O Funny Restaurante também publicou uma nota de esclarecimento e repúdio. Em nota, o estabelecimento confirma os registros em suas dependências durante a comemoração e reitera o repúdio “de forma veemente a qualquer ato ou forma de racismo, seja de qual natureza for”.

Ainda segundo a nota, a administração adotou medidas cabíveis assim que tomou conhecimento da situação. O estabelecimento também o compromisso “com o respeito, a diversidade e a dignidade de todas as pessoas”.

Já a Polícia Militar descartou qualquer contato para atender a ocorrência no local, enquanto a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.

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