Wolverhampton acerta venda de João Gomes por R$ 260 milhões

João Gomes terá uma casa nova na próxima temporada no futebol inglês. Afinal, o Aston Villa chegou a um acordo com o Wolverhampton e encaminhou nesta quinta-feira (16) a contratação do volante brasileiro. Dessa forma, o clube de Birmingham vai desembolsar 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões) para contratar o ex-jogador do Flamengo, segundo o jornalista John Townley, do “Birmingham Live”.

Após perder o volante belga Youri Tielemans para o Manchester United, o Aston Villa investiu no meio-campista brasileiro. João Gomes, aliás, chegou a entrar na mira dos Red Devils após a negociação com o Atlético de Madrid, da Espanha, não avançar. O jogador chegou a acertar salário e tempo de contrato, mas os espanhóis desistiram por causa de divergências com o empresário Jorge Mendes.

Rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês, o Wolverhampton passa por um processo de reformulação. Dessa forma, o clube inglês resolveu colocar no mercado de transferências os seus principais ativos. João Gomes, portanto, era um dos nomes mais valorizados e despertou interesse de clubes como o Atlético de Madrid, da Espanha, além do Manchester United e Liverpool, da Inglaterra.

Revelado pelo Flamengo, João Gomes foi vendido para o Wolverhampton por 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 milhões), em 2023. Desde então, disputou 130 jogos, marcou oito gols e deu seis assistências pelo clube inglês. Na última temporada, aliás, se consolidou como um dos pilares do time, disputou 41 jogos, marcou um gol e deu três assistências.

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