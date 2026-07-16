Finalista da Copa, Flaco López é blindado no Palmeiras, que descarta saída

Enquanto Flaco López disputa a final da Copa do Mundo com a Argentina, o Palmeiras reforça internamente que não pretende abrir mão do atacante. Mesmo com a valorização do centroavante durante o Mundial, a diretoria mantém o planejamento para o segundo semestre e trata o jogador como inegociável.

Nos bastidores, a posição do clube é que qualquer interessado só conseguirá contratar o argentino mediante o pagamento da multa rescisória. O Palmeiras não divulga oficialmente os valores das cláusulas contratuais, mas o padrão adotado para jogadores considerados protagonistas gira em torno de 100 milhões de euros, cerca de R$ 580 milhões na cotação atual.

Além da proteção contratual, a diretoria demonstra tranquilidade pela relação construída com Flaco López e seus representantes. O clube não vê risco de o atacante pressionar por uma transferência, mesmo após despertar o interesse de equipes do futebol europeu. Nos últimos meses, o Atlético de Madrid consultou a situação do jogador, mas a investida não avançou.

Quando Flaco volta ao Palmeiras?

A participação de Flaco na Copa do Mundo também não deve acelerar seu retorno ao elenco. A Argentina enfrenta a Espanha na decisão do torneio, no próximo domingo (19/7), em Nova Jersey, e o atacante deve ganhar um período de descanso antes de voltar à Academia de Futebol. Assim, a tendência é que ele desfalque o Verdão na partida contra o Coritiba, no dia 22 de julho, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de integrar a seleção finalista, o desgaste físico não preocupa a comissão técnica de Abel Ferreira. Flaco disputou apenas 18 minutos no Mundial, distribuídos em duas partidas. Ainda assim, deixou sua marca ao dar a assistência para Julián Álvarez marcar o gol da classificação argentina diante da Suíça, nas quartas de final.

O Palmeiras considera fundamental manter o atacante para a sequência de uma temporada que ainda reserva objetivos importantes. Campeão paulista, líder isolado do Campeonato Brasileiro e classificado às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Verdão aposta no bom momento do camisa 9 para seguir na briga pelos principais títulos.

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