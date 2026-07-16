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São Paulo se aproxima de atender os pedidos de Dorival Júnior na janela

São Paulo se aproxima de atender os pedidos de Dorival Júnior na janela
São Paulo se aproxima de atender os pedidos de Dorival Júnior na janela -

O São Paulo avançou no planejamento para a janela de transferências e ficou mais perto de atender aos principais pedidos de Dorival Júnior. Depois de acertar a contratação do volante Newton, que assinou contrato na última quarta-feira (15/7), a diretoria concentra esforços para concluir mais duas negociações e fortalecer o elenco para o segundo semestre.

Até aqui, o Tricolor garantiu dois reforços. Além de Newton, o clube fechou com o atacante Victor Sá, já anunciado oficialmente. Agora, a diretoria busca finalizar as tratativas com o zagueiro Domingos Duarte e o lateral-direito Aurélio Buta.

A expectativa é concluir os dois acordos o quanto antes para que os jogadores iniciem os trabalhos no CT da Barra Funda logo após a abertura da janela de transferências.

A negociação por Domingos Duarte teve idas e vindas durante a intertemporada. Em um primeiro momento, o defensor recusou a proposta do São Paulo por considerar o salário abaixo do esperado. Nos últimos dias, porém, os representantes do português retomaram as conversas, reduziram a pedida salarial e aproximaram as partes de um acordo. O contrato ainda não foi assinado, mas a expectativa é resolver os últimos detalhes até o fim da semana.

Aurélio Buta também está perto de vestir a camisa tricolor. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, o lateral-direito ajusta os detalhes finais para firmar vínculo com o clube. A diretoria vê a contratação como uma oportunidade de mercado para reforçar um setor que Dorival considera prioridade.

Se concluir as duas negociações, o São Paulo entregará ao treinador reforços para quatro posições consideradas estratégicas: volante, atacante, zagueiro e lateral-direito.

São Paulo também tem saídas

Ao mesmo tempo, o clube reformula o elenco. Alan Franco seguiu por empréstimo para o Tigres, do México, enquanto Gonzalo Tapia está perto de acertar a ida para o Columbus Crew, dos Estados Unidos. Além deles, a diretoria negocia a saída de outros jogadores para reduzir a folha salarial e abrir espaço no grupo.

Com a janela aberta até 11 de setembro, o São Paulo pretende concluir os negócios em andamento e seguir atento a novas oportunidades caso surjam necessidades ao longo do segundo semestre.

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