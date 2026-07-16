São Paulo se aproxima de atender os pedidos de Dorival Júnior na janela

O São Paulo avançou no planejamento para a janela de transferências e ficou mais perto de atender aos principais pedidos de Dorival Júnior. Depois de acertar a contratação do volante Newton, que assinou contrato na última quarta-feira (15/7), a diretoria concentra esforços para concluir mais duas negociações e fortalecer o elenco para o segundo semestre.

Até aqui, o Tricolor garantiu dois reforços. Além de Newton, o clube fechou com o atacante Victor Sá, já anunciado oficialmente. Agora, a diretoria busca finalizar as tratativas com o zagueiro Domingos Duarte e o lateral-direito Aurélio Buta.

A expectativa é concluir os dois acordos o quanto antes para que os jogadores iniciem os trabalhos no CT da Barra Funda logo após a abertura da janela de transferências.

A negociação por Domingos Duarte teve idas e vindas durante a intertemporada. Em um primeiro momento, o defensor recusou a proposta do São Paulo por considerar o salário abaixo do esperado. Nos últimos dias, porém, os representantes do português retomaram as conversas, reduziram a pedida salarial e aproximaram as partes de um acordo. O contrato ainda não foi assinado, mas a expectativa é resolver os últimos detalhes até o fim da semana.

Aurélio Buta também está perto de vestir a camisa tricolor. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, o lateral-direito ajusta os detalhes finais para firmar vínculo com o clube. A diretoria vê a contratação como uma oportunidade de mercado para reforçar um setor que Dorival considera prioridade.

Se concluir as duas negociações, o São Paulo entregará ao treinador reforços para quatro posições consideradas estratégicas: volante, atacante, zagueiro e lateral-direito.

São Paulo também tem saídas

Ao mesmo tempo, o clube reformula o elenco. Alan Franco seguiu por empréstimo para o Tigres, do México, enquanto Gonzalo Tapia está perto de acertar a ida para o Columbus Crew, dos Estados Unidos. Além deles, a diretoria negocia a saída de outros jogadores para reduzir a folha salarial e abrir espaço no grupo.

Com a janela aberta até 11 de setembro, o São Paulo pretende concluir os negócios em andamento e seguir atento a novas oportunidades caso surjam necessidades ao longo do segundo semestre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.