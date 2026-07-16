Pôquer afastou Neymar do futebol, diz campeão brasileiro da modalidade

A participação de Neymar em um torneio de pôquer em Las Vegas, nos Estados Unidos, voltou a colocar o atacante no centro das discussões extracampo. Dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, a presença do camisa 10 na World Series of Poker (WSOP) motivou uma declaração do campeão brasileiro Victor Garcia, que viralizou nas redes ao relacionar a dedicação do astro ao pôquer com seu afastamento do futebol.

Na publicação, Victor Garcia se apresenta como ex-profissional da modalidade e avalia o nível do camisa 10 do Santos nas mesas. Ele entende que devido à dedicação exigida pelo pôquer, especialmente no período da madrugada, Neymar deixou de “ser um jogador de futebol” por escolha própria.

“Eu, como ex-profissional do pôquer, afirmo: Neymar hoje joga poker em nível profissional. O pôquer foi um dos responsáveis por ele deixar de ser um jogador de futebol. Motivo? Exigência de horários com o jogo, madrugadas em claro e mente levada ao extremo. É a escolha dele, só deveria ser sincero”, escreveu.

Neymar perde fortuna em torneio

A manifestação ocorreu motivada pela participação do atacante no torneio realizado em Las Vegas. Apesar de não ter conseguido classificação para o segundo dia da competição, o camisa 10 tem prestígio na modalidade. A eliminação fez com que o atacante deixasse a disputa antes de alcançar a faixa de premiação.

Para disputar o Campeonato de No-Limit Hold’em Six-Handed, o camisa 10 investiu cerca de R$ 51 mil. Ele colocou todas as fichas disponíveis na mão que definiu sua eliminação, após formar dois pares, porém Vitalijs Korhs já tinha uma trinca de setes. Sem uma carta capaz de mudar o cenário, o jogador se despediu do torneio antes da abertura do river.

O atacante, que permaneceu nos EUA com a família após a eliminação do Brasil na Copa, ainda tirou um tempo para curtir a Disney antes da passagem por Las Vegas. Depois, retornou para Orlando, onde publicou, na última quarta-feira (15), um vídeo treinando em uma academia particular.

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