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Danilo, do Botafogo, entra na mira do Newcastle, da Inglaterra

Danilo, do Botafogo, entra na mira do Newcastle, da Inglaterra
Danilo, do Botafogo, entra na mira do Newcastle, da Inglaterra -

Com o futuro indefinido no Botafogo, Danilo segue despertando interesse no mercado de transferências. Dessa forma, o volante entrou na mira do Newcastle United, da Inglaterra, que corre risco de perder o meio-campista Bruno Guimarães. Assim, o jogador alvinegro virou uma opção para ocupar a vaga, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Bruno Guimarães entrou na mira do Arsenal para a próxima temporada. Contudo, o Newcastle faz jogo duro para negociá-lo. Afinal, o meio-campista é um dos principais ativos do time. Recentemente, os Gunners ofereceram 65 milhões de libras (quase R$ 450 milhões), no entanto, os Magpies querem um valor próximo a 100 milhões de libras (R$ 690 milhões na cotação atual).

Em crise financeira, o Botafogo vê em Danilo a oportunidade de aliviar os problemas. O Glorioso, portanto, deseja negociá-lo entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 207 milhões e R$ 237 milhões na cotação atual). Não há propostas no momento. Apesar do interesse do Flamengo e Palmeiras, o Alvinegro descartou negociá-lo com clubes brasileiros.

Às vésperas da Copa do Mundo, Danilo pediu para não atuar mais pelo Botafogo para não ultrapassar o limite de jogos no Brasileirão. Dessa forma, ele ainda pode defender outro clube brasileiro em 2026. No Mundial, o volante participou de quatro jogos e não teve nenhuma participação direta em gol. Na temporada, soma 24 partidas, dez gols e três assistências.

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