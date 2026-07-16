Gabriel Menino pede para virar lateral no Santos e mira retorno à Seleção

Gabriel Menino iniciará o segundo semestre em uma nova função no Santos. Após a pausa para a Copa do Mundo, o jogador deixou o meio de campo e passou a atuar como lateral-direito. A mudança, testada por Cuca durante a intertemporada, tornou-se definitiva e abre um novo capítulo na carreira do atleta.

A decisão também atende a uma necessidade do elenco. O Santos perdeu Mayke, liberado para buscar outro clube, e ficou com Igor Vinícius como único lateral-direito de origem. Aliás, no primeiro semestre, o técnico precisou improvisar jogadores como Zé Ivaldo, Gustavo Henrique e Davizinho no setor.

Agora, Gabriel Menino entra na disputa pela posição e traça um objetivo ainda maior: voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

“É difícil ter lateral no mundo, não só no Brasil. É uma posição carente e eu gosto de fazer a lateral. Me adaptei muito bem quando eu fiz. Várias pessoas me falaram para ir a lateral. Eu sempre escutei meus próprios sentimentos, fui um pouco egoísta. Agora vou assumir como lateral-direito, vou ficar para a lateral para disputar uma vaga no Santos e buscar retornar à Seleção.”, disse o jogador.

Nova função no Santos não vai ser novidade para Menino

Contudo, a posição não é novidade para o jogador. Afinal, em 2021, ele conquistou a medalha de ouro com a Seleção Olímpica atuando também como lateral. Pouco depois, Tite o convocou para a Seleção principal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, ficou no banco de reservas nos confrontos diante de Bolívia e Peru, como opção para Danilo.

Antes de aceitar a mudança, Gabriel Menino conversou com Cuca e deixou clara sua intenção de se firmar na função. Desde então, tem trabalhado para acelerar a adaptação, principalmente nos aspectos defensivos, considerados diferentes em relação à rotina de um meio-campista.

“Eu fiquei muito feliz. Antes de tudo eu conversei com ele (Cuca). Eu estou há três meses parado, voltando agora. E numa nova posição, querendo ou não. Por mais que eu tenha feito ela, mas foi há bastante tempo. Eu estou muito feliz. Eu falei pra ele que eu quero assumir essa lateral. Estou me adaptando, estou tentando acertar a marcação porque muda muito do meio para a lateral. Se Deus quiser, eu possa assumir essa vaga na lateral e voltar para a Seleção.”, completou.

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