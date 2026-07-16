Aurélio Buta desembarca na capital paulista para assinar com o São Paulo

O lateral-direito Aurélio Buta desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira (16/7) para realizar exames médicos e assinar contrato com o São Paulo. Livre no mercado após o fim do vínculo com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o jogador chega como uma oportunidade de mercado para a diretoria.

“Muito grato. Chego ao clube com grande expectativas. Queria agradecer ao torcedores pelo carinho que tenho recebido.”, disse o jogador, ao site ”Arquibancada Tricolor”.

Após concluir os exames e assinar o contrato, Buta ficará à disposição de Dorival Júnior assim que a janela de transferências abrir, no próximo dia 20. Caso seja regularizado a tempo, o lateral poderá aparecer entre os relacionados para o duelo contra o Athletico-PR, no dia 22, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

No elenco, o português disputará posição com Lucas Ramon. O São Paulo também conta com os jovens Maik e Igor Felisberto, formados em Cotia, como opções para o setor.

Embora ainda seja pouco conhecido pelo torcedor brasileiro, Aurélio Buta construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. Nascido em Angola e naturalizado português, ele surgiu no Benfica, mas não chegou a atuar pela equipe principal. O melhor momento da carreira aconteceu no Royal Antwerp, da Bélgica, onde conquistou a Copa da Bélgica e chamou a atenção do Eintracht Frankfurt.

Pelo clube alemão, disputou partidas da Liga dos Campeões e, na última temporada, atuou por empréstimo no Copenhagen, da Dinamarca.

As outras chegadas e saídas do São Paulo

Além de Aurélio Buta, a diretoria trabalha para concluir a contratação do zagueiro Domingos Duarte, ex-Getafe, e já acertou a chegada do volante Newton, que assinou contrato nos últimos dias. O atacante Victor Sá, por sua vez, já foi anunciado oficialmente.

Enquanto reforça o elenco, o São Paulo também promove uma reformulação. Afinal, o zagueiro Alan Franco deixou o clube por empréstimo para defender o Tigres, do México. Além disso, Tapia e Luan também podem deixar o clube em breve.

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