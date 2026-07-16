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Jogada10
Haaland critica homens que dizem “ajudar” nas tarefas domésticas: “Ridículo em 2026”
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Jogada10
Publicado às 11h20 de 16/07/2026
Haaland critica homens que dizem “ajudar” nas tarefas domésticas: “Ridículo em 2026” -
Jogada10
Haaland defende a divisão igualitária das tarefas domésticas e afirma que homens devem assumir responsabilidades dentro de casa
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