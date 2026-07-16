Vídeo: jogadores argentinos descobrem “cola” de pênaltis em garrafa de Pickford

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 ganhou um capítulo curioso após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, em Atlanta. Depois da partida, jogadores argentinos encontraram a garrafa utilizada pelo goleiro Pickford com anotações sobre os possíveis cobradores de pênaltis.

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Como Lautaro Martínez marcou o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo, a decisão por pênaltis não aconteceu. Ainda assim, a “cola” chamou a atenção dos jogadores e a reação foi flagrada pela transmissão.

Veja o vídeo:

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As imagens da TV mostram o momento em que os atletas da Argentina analisam a garrafa. Inicialmente, Nico González demonstra surpresa ao ver os nomes dos companheiros . Em seguida, Messi explica que aquelas anotações faziam parte da estratégia preparada pela comissão técnica inglesa para uma eventual disputa de penalidades.

O papel colado na garrafa trazia o título “Lista dos cobradores de pênaltis da Argentina” e reunia observações sobre o estilo de cobrança de cada jogador. Ao lado do nome de Messi, por exemplo, a recomendação dizia que o camisa 10 costuma simular uma batida para a esquerda antes de finalizar no lado direito.

Além disso, a maioria das anotações se limitava a indicações objetivas, como “esquerda”, “direita”, “centro” e “paradinha”. A exceção ficou por conta de Almada. Para o meia argentino, a estratégia inglesa registrava apenas uma observação inusitada: “Decide na hora”, indicando que o jogador não segue um padrão.

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