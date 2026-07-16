Influenciadora diz que se arrependeu de tatuagem em homenagem a Vini Jr

A influenciadora Emelly Souza, de 24 anos, afirmou que se arrependeu da tatuagem feita em homenagem ao atacante Vini Jr. A declaração ocorreu após a imagem do desenho ganhar grande repercussão nas redes sociais. Segundo ela, as críticas e as denúncias recebidas em seu perfil mudaram completamente a forma como passou a enxergar a homenagem ao jogador da Seleção Brasileira.

Emelly fez a tatuagem no início de julho para cumprir uma promessa realizada durante a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, ela havia prometido que eternizaria a homenagem caso a Seleção Brasileira garantisse classificação para as oitavas de final do torneio. Com a vaga confirmada, a influenciadora decidiu cumprir o que havia prometido aos seguidores.

No entanto, a repercussão aumentou nos últimos dias, principalmente após a circulação de uma imagem em que Virginia Fonseca apareceria sentada no colo de Vini Jr durante uma comemoração na Itália. A partir daí, Emelly afirmou que passou a receber mensagens ofensivas e acusações de que estaria tentando chamar a atenção do atacante ou se envolver nos rumores sobre a vida pessoal do jogador.

Diante da situação, a influenciadora utilizou as redes sociais para esclarecer o motivo da tatuagem. Além disso, negou qualquer intenção de provocar outras pessoas ou aproveitar a repercussão envolvendo o nome de Vini Jr. Segundo ela, as denúncias contra sua conta no Instagram aumentaram significativamente, o que a levou a restringir os comentários em diversas publicações.

“Eu fiz a tatuagem por causa de uma promessa durante a Copa, não para provocar ninguém. Mas começaram a dizer que eu queria chamar a atenção do Vini e me colocar no meio da relação deles”, afirmou.

Homenagem a Vini Jr termina em arrependimento

Emelly afirma que não imaginava a dimensão que a repercussão alcançaria. Por isso, revelou que, se pudesse voltar atrás, não faria a tatuagem. A influenciadora acrescentou que a experiência serviu como aprendizado e a fez refletir sobre decisões permanentes tomadas em momentos de entusiasmo, principalmente quando envolvem figuras públicas.

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