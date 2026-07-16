Por que árbitro “amuleto da sorte de Messi” se ajoelhou após vitória da Argentina?

O gesto do árbitro Ismail Elfath logo após o apito final da virada da Argentina sobre a Inglaterra, por 2 a 1, pela semifinal da Copa do Mundo, chamou a atenção de quem acompanhava a classificação sul-americana à final. Isso porque o norte-americano de origem marroquina ajoelhou-se no gramado assim que a partida terminou, enquanto os argentinos comemoravam o triunfo em Atlanta. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, especialmente entre os ingleses.

A atitude pegou parte do público de surpresa e não demorou muito para puxarem teorias da conspiração. Entre as diversas interpretações, algumas questionaram a atitude: “O que o árbitro está fazendo? Está se sentindo grato pela vitória da Argentina?”. Outro seguiu pela mesma linha de estranhamento: “Tenho dificuldade de entender essa ação no meio da comemoração”.

“O árbitro comemorou com a seleção argentina? O que ele está fazendo?”, questionou outro torcedor inglês.

İngiltere-Arjantin karşılaşmasının hakemi Ismail Elfath, son düdükten sonra secdeye gitti.pic.twitter.com/JG9QKrApt7 — L'Europe (@leuropefootball) July 16, 2026

Por que o árbitro se ajoelhou?

A mídia americana aproveitou a repercussão para esclarecer que o gesto tem significado religioso. Essa prática de ajoelhar-se se chama Sajda ou Sujood (Hosana) e integra a oração muçulmana, representando um ato de reverência a Alá. De acordo com esses relatos, o árbitro de 44 anos realizou o gesto em agradecimento pela chance de apitar a partida mais importante da carreira.

“Amuleto” de Messi, e Argentina na final

O árbitro chegou à semifinal com fama de “símbolo da sorte” para Lionel Messi. Isso porque o camisa 10 argentino nunca perdeu nenhum dos cinco jogos apitados por Ismail Elfath na MLS. Com a vitória sobre a Inglaterra, o retrospecto positivo em jogos com o juiz aumentou para seis, sendo esse o primeiro com a camisa da Argentina.

Com a vitória sobre a Inglaterra, a Argentina garantiu presença na final da Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará a Espanha às 16h do próximo domingo (19), em Nova York, Nova Jersey (EUA), e terá a oportunidade de se tornar a terceira seleção da história a defender com sucesso o título mundial, depois da Itália (1934 e 1938) e do Brasil (1958 e 1962).

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