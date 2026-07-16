CBF avalia uso do impedimento semiautomático na Copa do Brasil

A CBF estuda ampliar o uso do impedimento semiautomático para a Copa do Brasil ainda nesta temporada. No entanto, a adoção da tecnologia dependerá das condições de cada fase da competição, já que todos os estádios dos clubes envolvidos precisarão contar com a estrutura necessária para a operação do sistema.

Por esse motivo, a utilização nas oitavas de final, disputadas nas duas primeiras semanas de agosto, já está descartada. Entre os classificados, dois clubes da Série B utilizam estádios que ainda não receberam a tecnologia: o Fortaleza, adversário do Palmeiras, e o Juventude, que enfrenta o Atlético-MG. O clube cearense, inclusive, negociou o mando de campo e jogará em Cuiabá.

Até o momento, a CBF instalou o sistema nos 19 estádios utilizados por equipes da Série A. Além deles, a Arena Crefisa Barueri, utilizada pelo Palmeiras quando o Nubank Parque não está disponível, também recebeu a estrutura necessária.

CBF segue com testes do semiautomático

Apesar do avanço, a entidade ainda não definiu uma data para colocar o impedimento semiautomático em operação nas competições nacionais. Os testes ocorrem há cerca de um mês em partidas das categorias de base e amistosos. Além disso, jogos das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro também servirão para novas simulações, como Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, programados para esta quinta-feira (16/7).

Neste estágio, os testes acontecem de forma “off-line”. As câmeras instaladas nos estádios enviam imagens e dados para a central do VAR da CBF, no Rio de Janeiro, onde as equipes analisam o funcionamento do sistema. Entretanto, a tecnologia ainda não interfere nas decisões das partidas.

Ao todo, a CBF já realizou testes em oito jogos e também intensificou a preparação da arbitragem. Recentemente, 17 árbitros do quadro profissional participaram de um período de imersão em Madri. Apenas Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel ficaram fora da atividade porque estavam envolvidos na Copa do Mundo.

Além disso, cerca de 60 árbitros participam nesta semana de treinamentos na Granja Comary. A programação segue até sexta-feira (17/7) e faz parte da preparação da entidade para a futura implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro.

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