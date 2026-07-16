Fluminense aguarda propostas por Freytes após a Copa

Em meio a chegada de concorrência, o zagueiro Freytes pode deixar o Fluminense na próxima janela de transferências. Afinal, o defensor argentino é um dos nomes mais valorizados do elenco e recebeu algumas sondagens nos últimos meses. Dessa forma, o Tricolor aguarda por propostas após a Copa do Mundo, de acordo com informações do “Lance”.

Titular do Fluminense, Freytes recebeu proposta do Bologna, da Itália, na última janela de transferências. Na ocasião, os italianos ofereceram 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), mas o Tricolor recusou. Agora, a diretoria tricolor vive a expectativa de receber uma oferta de 8 milhões de euros (R$ 46 milhões) pelo defensor argentino.

Recentemente, o Fluminense contratou o zagueiro Thiago Silva, que estava livre no mercado após deixar o Porto, de Portugal. Dessa forma, o Tricolor tem novamente à disposição a dupla titular do ano passado. Contudo, nos seis meses sem o veterano, a diretoria tricolor contratou os zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, e Julián Millán, ex-Nacional, do Uruguai. Portanto, a concorrência cresceu.

Contratado pelo Fluminense em 2024, Freytes custou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) junto ao Alianza Lima, do Peru. Desde a sua chegada, o zagueiro soma 91 jogos e um gol marcado — na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Na temporada atual, o defensor disputou 29 jogos, sendo 15 no Brasileirão. Portanto, ele não pode se transferir para outro clube brasileiro neste ano.

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