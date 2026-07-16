Ex-jogador inglês detona Thomas Tuchel após eliminação: “Espião alemão”

A eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo 2026 provocou fortes críticas de Gary Lineker. Ídolo da seleção inglesa, artilheiro da Copa de 1986 e apresentador do podcast The Rest Is Football, ele ironizou o trabalho de Thomas Tuchel e questionou se o treinador alemão é a pessoa ideal para comandar a equipe.

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Em tom de brincadeira, Lineker chegou a sugerir que Tuchel seria um “espião alemão” infiltrado na seleção inglesa. Segundo ele, o comentário foi apenas uma provocação, mas serviu para demonstrar sua insatisfação com a atuação da equipe.

“Será que Thomas Tuchel é um espião alemão? Fomos infiltrados. Como a Alemanha não vive um bom momento, talvez tenham mandado alguém para cá. Estou brincando, é claro”, disse.

A Inglaterra saiu na frente do placar com Gordon, aos 10 minutos do segundo tempo. No entanto, Tuchel promoveu mudanças que reforçaram o sistema defensivo, colocando Konsa, Burn e O’Reilly em campo na reta final da partida.

As alterações, porém, não surtiram efeito. A Argentina assumiu o controle do jogo, empatou com Enzo Fernández e virou nos acréscimos com Lautaro Martínez. Messi participou diretamente da reação ao distribuir as duas assistências da equipe sul-americana.

“As substituições deixaram a equipe ainda mais recuada. Passamos a jogar com uma linha de cinco e um bloco baixo justamente contra um time que sabe explorar esse tipo de situação. Taticamente, não fez sentido. Foi uma postura muito negativa”, afirmou.

Futuro no comando em dúvida

Além das críticas ao desempenho na semifinal, o ex-atacante colocou em dúvida o futuro de Tuchel no comando da seleção. Embora o treinador tenha renovado contrato antes do Mundial, Lineker acredita que o desempenho na competição inevitavelmente aumentará a pressão sobre o técnico.

“Ele foi contratado para nos levar ao título. Agora fica a pergunta: é o homem certo para continuar? Nunca peço a demissão de ninguém, mas essa decisão caberá à Federação Inglesa”, avaliou.

Agora, a Inglaterra ainda volta a campo neste sábado (18) para enfrentar a França, em Miami, na decisão do terceiro lugar. Caso vença, conquistará a segunda melhor campanha do país em Copas do Mundo.

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