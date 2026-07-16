Vídeo: Lázaro Ramos fica ilhado em hotel com classificação da Argentina

A classificação da Argentina à final da Copa do Mundo mudou a rotina de Lázaro Ramos e “obrigou” o ator a jantar biscoito durante sua passagem por Buenos Aires. Impedido de circular pela região em que estava hospedado, o artista ficou praticamente ilhado no hotel enquanto milhares de argentinos ocupavam as ruas da capital para celebra a virada sobre a Inglaterra, por 2 a 1, pela semifinal da competição.

O artista tratou o contratempo com bom humor enquanto compartilhava a movimentação na cidade em suas redes sociais. Diante da multidão que tomava conta das proximidades do Obelisco, um dos principais cartões-postais da cidade, Lázaro brincou sobre a dificuldade de encontrar um lugar para comer.

“Nem sei se vou conseguir achar lugar para jantar hoje. Vou jantar biscoito”, brincou o ator.

Virada histórica da Argentina

Apesar de numerosa, a movimentação ficou intensa mesmo após a confirmação da vitória sobre a Inglaterra na semifinal. Milhares de torcedores seguiram para as ruas de Buenos Aires e transformaram a região do Obelisco em um grande ponto de comemoração pela classificação à final, para encarar a Espanha.

O ator percebeu que o cenário estava mudando rapidamente e registrou, ainda na rua, o aumento da concentração de pessoas nas proximidades de seu hotel. “Minha última postagem porque está tudo enchendo. Virou! Contra fatos não há argumentos. Fato é que a Argentina virou. Praça lotada e eu voltando para o meu quarto. Sai gente de tudo que é canto. Barulho danado”, compartilhou.

Já hospedado, Lázaro registrou a festa argentina da sacada.

@maisburitioficialDireto de Buenos Aires, o ator Lázaro Ramos acompanhou a semifinal de futebol nesta quarta-feira (15) e precisou mudar seus planos após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra. Com a multidão tomando as ruas da capital e lotando a região do Obelisco para celebrar a classificação para a final, o ator preferiu se abrigar no hotel e brincou nas redes sociais que teria de “jantar biscoito”, já que seria impossível sair para comer. Bem-humorado, Lázaro ainda registrou a festa da sacada e revelou que, mais cedo, precisou conter sua reação ao gol inglês para não chamar a atenção e evitar prøblemas em meio aos torcedores argentinos. Vídeo: Lázaro Ramos som original – Mais Buriti

Lázaro Ramos em Buenos Aires

O brasileiro já tinha lidado com dificuldades na cidade antes mesmo do apito inicial. Interessado em acompanhar a semifinal, Lázaro esbarrou em diversos estabelecimentos lotados ou fechados na tentativa de encontrar o melhor lugar para assistir ao jogo. Ele, sem alternativa, optou por ficar do lado de fora de um restaurante, acompanhando pela televisão do interior do estabelecimento.

“Não achei lugar nenhum para assistir. A gente vai assistir pelo vidro. Vai ter que ser assim. Está fechado. A gente assiste aqui da rua”, contou em um vídeo.

Lázaro também revelou que se esforçou para evitar qualquer reação ao gol da Inglaterra, a fim de não chamar atenção dos argentinos. “Pior que a Argentina acabou de tomar um gol e está perdendo. Só não comemora, não, que eu tenho medo”, disse.

O ator ainda encontrou uma família de brasileiros que permaneceu na Argentina após a eliminação da Seleção para torcer pelos argentinos. Um torcedor local entrou na conversa e provocou os brasileiros, mas Lázaro respondeu em tom descontraído: “Paz! A paz entre Brasil e Argentina”.

Argentina na final da Copa

Com mais uma virada na conta, os argentinos avançaram à decisão da Copa do Mundo e defendem o título. O próximo e último adversário será a Espanha, que eliminou a França por 2 a 0, no domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

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