Vasco retoma conversas e avança por Nelson Deossa

O Vasco se aproximou da contratação do volante Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. Afinal, o Cruz-Maltino retomou as conversas após o retorno do presidente Pedrinho e conseguiu avançar na negociação, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa. Dessa forma, a diretoria vascaína aguarda o retorno final do clube espanhol.

A negociação quase terminou após o afastamento do presidente Pedrinho do Conselho de Administração da SAF, por decisão judicial. No entanto, as conversas foram retomadas com o retorno do dirigente ao comando do futebol. Desde então, as tratativas avançaram e estão próximas de um desfecho positivo para os vascaínos.

Nelson Deossa deve ser contratado por empréstimo com opção de compra. Dessa forma, a operação gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). O Vasco, aliás, terá até quatro anos para quitar o valor. Agora, o Cruz-Maltino tenta chegar a um acordo com o Real Betis, que exigiu garantias financeiras.

Revelado no Atlético Hulia, da Colômbia, Nelson Deossa também teve passagens pelo futebol argentino e mexicano antes de chegar ao Real Betis, em 2025. Contudo, o volante colombiano não conseguiu se firmar no clube espanhol, onde disputou 33 jogos e deu uma assistência na temporada 2025/26. Fora dos planos, entrou na mira do Vasco para a sequência de 2026.

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