Haaland responde “Homem-Aranha” após meses de silêncio: “Só me diga o lugar”

Haaland decidiu colocar um ponto final em uma história que divertiu fãs do futebol e do cinema. Nesta quarta-feira (16), o atacante norueguês respondeu publicamente ao convite para jantar feito pelo ator Tom Holland, meses depois de ter ignorado a mensagem enviada pelo astro da franquia Homem-Aranha.

A resposta apareceu na publicação oficial do programa de TV The Tonight Show, depois que Tom Holland contou, durante entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, que nunca recebeu retorno do jogador. Bem-humorado, Haaland escreveu: “Convite para jantar aceito, Tom Holland. Só um pouco atrasado. Só me diga o lugar.”

A história começou durante o GP de Mônaco de Fórmula 1. Na entrevista, Holland disse que viu Haaland no evento, mas preferiu não interrompê-lo. Em vez disso, resolveu entrar em contato pelas redes sociais após a corrida e o convidou para um jantar.

Não sabia quem era…

No entanto, a mensagem ficou sem resposta. O ator revelou que esperava ao menos uma justificativa, mas acabou não recebendo qualquer retorno. Em tom descontraído, ele brincou que nem mesmo um “estou ocupado jogando futebol” apareceu na conversa.

Entretanto, Haaland já havia explicado anteriormente por que ignorou o convite. Em entrevista ao programa norueguês A Laget, o camisa 9 afirmou que recebeu a mensagem, mas não respondeu porque não sabia quem era o remetente.

Segundo o atacante, ele não costuma assistir a muitos filmes e, por isso, não reconheceu o nome do ator. “Recebi uma mensagem perguntando se poderíamos jantar, mas eu nunca tinha visto aquela pessoa antes. Por isso, preferi não responder alguém que eu não conhecia”, explicou na ocasião.

Posteriormente, companheiros de equipe contaram a Haaland que a mensagem havia sido enviada justamente por Tom Holland, um dos atores mais conhecidos de Hollywood.

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