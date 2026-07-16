Messi lidera publicidade da Copa e estrela 22% das campanhas de grandes marcas

Lionel Messi ampliou sua influência para além dos gramados e se tornou o principal rosto da publicidade durante a Copa do Mundo de 2026. De acordo com um levantamento da empresa de medição de audiência System1, o argentino protagoniza 18 das 80 principais campanhas publicitárias veiculadas durante o torneio. Assim, o camisa 10 concentra cerca de 22% do inventário de marketing do Mundial, reforçando o peso de sua imagem nas estratégias das grandes marcas.

Além de liderar esse ranking, Messi consolidou um perfil que contrasta com o início da carreira. Há alguns anos, o argentino era visto como um garoto-propaganda discreto, principalmente pela timidez, pela personalidade reservada e pela baixa exposição nas redes sociais. No entanto, as conquistas acumuladas ao longo da trajetória transformaram completamente esse cenário. Atualmente, o campeão mundial reúne cerca de 512 milhões de seguidores no Instagram, o que permite às empresas alcançar milhões de consumidores de forma orgânica e reduzir investimentos em mídia tradicional.

Entre as principais campanhas estreladas por Messi durante a Copa estão “Lendas do Quintal”, da Adidas, “Sem Lay’s, Sem Jogo”, da Lay’s, e “A Partida Superior”, da Michelob Ultra. Dessa forma, o argentino se tornou uma das figuras mais valiosas do mercado publicitário esportivo, impulsionando o alcance das marcas e ampliando o engajamento das campanhas em escala global.

Efeito Halo

Ao mesmo tempo, especialistas apontam que o fenômeno envolvendo Messi reflete o chamado efeito halo, conceito utilizado para explicar como uma característica positiva de uma personalidade influencia a percepção do público sobre produtos e marcas associados a ela. A pesquisadora Amanda Montell aborda essa ideia no livro A Era do Pensamento Mágico: Notas sobre a irracionalidade moderna (Rocco, 2025), ao analisar a idolatria em torno de celebridades e influenciadores digitais.

Impacto de Lionel Messi

Além disso, a Copa do Mundo de 2026 consolidou Messi como um dos principais distribuidores de conteúdo esportivo do planeta. Nesse cenário, as marcas passaram a medir seu valor comercial não apenas pelo investimento em publicidade, mas também pelo alcance individual do argentino e pela capacidade que ele tem de gerar engajamento e impulsionar transações em tempo real.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook