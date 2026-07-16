Rony projeta duelo contra o Botafogo e nova função no Santos: “Adaptação”

Rony deve assumir a vaga de Gabigol no comando do ataque do Santos nesta quinta-feira (16/7), às 19h30, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso, o camisa 9 abre espaço para o atacante, que foi testado por Cuca como centroavante no amistoso diante do União São João e no jogo-treino contra o Osasco Sporting.

Apesar da mudança, Rony afirmou que atuar centralizado não representa uma novidade em sua carreira. O atacante destacou que já desempenhou a função em outras equipes e acredita que a posição pode aumentar suas chances de voltar a balançar as redes.

“Na verdade, não é mais uma adaptação. É uma função que eu já fiz durante boa parte da minha carreira, então é mais uma questão de voltar a desempenhá-la. Estou procurando fazer exatamente o que o professor Cuca está pedindo. Gosto de atuar nessa posição porque, além de participar da pressão na saída de bola, fico mais próximo da área e do gol. Venho de alguns jogos sem marcar, então jogar mais centralizado aumenta as minhas chances de voltar a fazer gols e ajudar o Santos.”, disse Rony.

Decisão para o Santos

Além da oportunidade individual, Rony ressaltou a importância do confronto para o Santos. O Peixe ainda busca a primeira vitória como visitante neste Campeonato Brasileiro e tenta encerrar um jejum de sete anos sem vencer o Botafogo no Nilton Santos. Para isso, a equipe também precisará superar a adaptação ao gramado sintético.

“Sabemos que será um jogo muito difícil, mas encaramos essa partida como uma decisão. Precisamos vencer para sair de vez dessa situação incômoda na tabela. Estamos tratando esse jogo como uma oportunidade de retomada, de virar a chave da equipe. Sobre o gramado sintético, é uma característica do estádio e precisamos estar preparados para isso. Não pode servir de desculpa. Temos que nos adaptar rapidamente e fazer um grande jogo.”, analisou.

Por fim, o atacante também projetou o restante da temporada. Afinal, além do segundo turno do Brasileirão, o Santos disputará os playoffs da Copa Sul-Americana e as oitavas de final da Copa do Brasil. Rony acredita que o clube tem condições de crescer de rendimento e brigar por objetivos maiores.

“A expectativa é fazer um grande segundo semestre. Temos competições muito importantes pela frente e queremos chegar fortes nas fases de mata-mata. No Campeonato Brasileiro, precisamos encarar cada partida como uma decisão, somando pontos a cada rodada para subir na tabela. O nosso objetivo é colocar o Santos em uma posição cada vez melhor e brigar por coisas grandes até o fim da temporada.”, concluiu.

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