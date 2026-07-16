Espanha x Argentina: a primeira final de Copa entre colonizador e país colonizado

A Copa do Mundo chega à sua 23ª final e, pela primeira vez, terá uma decisão entre um país colonizador e um de seus colonizados. Afinal, o Reino da Espanha dominou o território em que hoje é a Argentina por 300 anos. Assim, ditou a formação de parte da cultura, dos costumes e, claro, impos seu idioma.

A região que corresponde aos hermanos era habitada por povos indígenas, como quíchuas, charruas e guaranís. Segundo os registros históricos, as expedições espanholas começaram a chegar em 1516,. O navegador mais famoso é Juan Díaz de Solís, que se equivale a Pedro Álvares Cabral em relação ao Brasil.

Curiosamente, a Argentina, então chamada de Vice-Reino da Praia, foi uma colônia secundária por dois séculos e esteve sob o comando do Vice-Reino do Peru, apesar dos mais de 1.200 quilômetros de distância entre as fronteiras. O motivo, aliás, era a escassez de recursos naturais e a posição geográfica no extremo sul do continente.

Espanhóis escolheram o nome Argentina

O batismo que permanece até hoje foi dado pelos colonos em virtude da quantidade de prata encontrada na região. Em latim, o minério significa “argentum”. Após algumas gerações, os argentinos se uniram, em 1810, para buscar a independência da nação, seguindo o movimento dos vizinhos.

Entram em cena os “libertadores da América”, referência que dá nome ao principal torneio de futebol sul-americano. O principal líder da região foi José de San Martín, que organizou o exército e obteve a libertação em 1816. Depois, avançou para os Andes com o objetivo de ajudar o Chile e o Peru.

Relações e confrontos nas Copas

É comum haver jogos com laços de colonização na Copa do Mundo em fases prévias. Sobretudo quando França e Inglaterra enfrentam times africanos ou a Espanha mede forças contra latino-americanos, exceto o Brasil. Foi o caso da partida contra o Uruguai, por exemplo, pelo Grupo H desta edição.

Portugal e Brasil também já se cruzaram. Porém, apenas em duas ocasiões: quando Eusebio decidiu o jogo em 1966 e no empate em 0 a 0 de 2010, com Cristiano Ronaldo e Kaká em lados opostos.

Finais entre europeus e sul-americanos

Esta será a 12a final de Copa entre europeus e sul-americanos. Por sinal, apenas os dois continentes detém títulos. E a vantagem está do nosso lado, com sete vitórias contra somente três das seleções europeias. Alemanha, duas vezes, e França conseguiram a façanha.

1958: Brasil 5 x 2 Suécia

1962: Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia

1970: Brasil 4 x 1 Itália

1978: Argentina 3 x 1 Holanda

1986: Argentina 3 x 2 Alemanha

1990: Alemanha 1 x 0 Argentina

1994: Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália

1998: França 3 x 0 Brasil

2002: Brasil 2 x 0 Alemanha

2014: Alemanha 1 x 0 Argentina

2022: Argentina 3 (4) x (2) 3 França