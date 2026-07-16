Espanha inicia preparação para a final da Copa com treino leve e clima descontraído

A seleção da Espanha realizou nesta quinta-feira (16) o primeiro treinamento em Nova Jersey de olho na final da Copa do Mundo, contra a Argentina, no domingo (19). A atividade teve um tom leve e descontraído, com os jogadores demonstrando bom ambiente às vésperas da decisão.

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O treino começou sob o comando do preparador físico, que elevou o tom de voz para cobrar intensidade logo nos primeiros minutos. “Senhores, movam-se, movam-se”, gritou o profissional enquanto orientava o grupo durante o aquecimento.

Na sequência, os jogadores participaram de duas tradicionais rodas de bobinho. Apesar da proximidade da final, o clima foi de total descontração. Os atletas brincaram entre si, trocaram sorrisos e conversaram durante a atividade, em um ambiente que lembrava um encontro entre amigos em um churrasco de fim de semana.

Enquanto isso, Lamine Yamal e Pedro Porro não participaram dos trabalhos com bola. A dupla permaneceu à beira do gramado apenas observando os companheiros durante toda a movimentação. Yamal, inclusive, estava com uma proteção na perna direita, mas não preocupa os médicos.

A expectativa é que a comissão técnica intensifique os trabalhos táticos nos próximos dias, à medida que a Espanha entra na reta final da preparação para a decisão do Mundial.

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