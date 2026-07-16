Taça da Copa do Mundo de 2026 será transportada em baú de luxo da Louis Vuitton

A parceria entre Fifa e Louis Vuitton renderá novamente um item criado exclusivamente para acompanhar a maior premiação do futebol mundial. Isso porque, mais uma vez, a grife de luxo francesa será responsável pelo baú que levará a taça da Copa do Mundo ao palco da decisão do torneio, a desta edição será nos Estados Unidos.

Seguindo a tradição entre luxo e bastidores, a marca apresentará a peça idealizada para parceria apenas na cerimônia da final, no próximo domingo (19). O baú chegará ao gramado conduzido por um embaixador da marca francesa e por um ex-jogador considerado lenda pela Fifa, cujo nome permanece sob sigilo.

A Louis Vuitton produz o baú do troféu desde a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. O acordo rendeu frutos e permaneceu por todas edições seguintes, disputadas em 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e no Catar, em 2022.

“O momento em que ele for levado ao campo antes da partida final será, mais uma vez, um momento marcante, unindo a tradição ao ápice do futebol moderno”, afirmou Romy Gai, diretor comercial da Fifa.

Baú para taça da Copa do Mundo 2026

A peça desenvolvida pela grife francesa para 2026 mantém características tradicionais da fabricante. Ou seja, seguirá com revestimento da própria marca e detalhes metálicos banhados a ouro, como em outros anos.

De acordo com Romy Gai, a parceria funciona justamente porque a Louis Vuitton leva uma combinação de tradição, artesanato e prestígio para a Copa do Mundo. O que a Fifa entende como necessário para o momento de apresentação do troféu mais cobiçado do futebol.

“Estamos muito felizes em dar continuidade a esta parceria em 2026. No centro dela está o troféu mais cobiçado do mundo. Estamos falando de um símbolo de dedicação, ambição coletiva e a celebração máxima da vitória. Para esta nova edição, o baú de troféus Louis Vuitton dá continuidade a esse legado”, comentou Pietro Beccari, CEO da Louis Vuitton.

A decisão está marcada para as 16h (de Brasília) do domingo, dia 19 de julho. De um lado, a Espanha sonha com o bicampeonato mundial e retorna à final após 16 anos. Do outro, a Argentina defende o título conquistado em 2022 e busca a quarta estrela na camisa.

Fifa e Louis Vuitton

Além da presença na final, a parceria entre a grife e a Fifa também envolve uma linha de produtos licenciados inspirada no universo da Copa do Mundo. Uma das coleções engloba três malas exclusivas inspiradas no baú original do troféu.

Os modelos possuem diferentes capacidades, com opções voltadas ao armazenamento de relógios e uma bagagem de formato tradicional. Todas as peças comerciais terão o logotipo da Copa do Mundo de 2026 combinado à identidade visual da marca.

Grife de luxo e o esporte

A marca francesa também mantém uma coleção de baús, bolsas e acessórios ligadas a outras competições e modalidades. O Real Madrid, por exemplo, utiliza roupas da grife para viagens e eventos institucionais. Além disso, a Louis Vuitton sustenta uma parceria de 10 anos com a Fórmula 1.

O acordo com a principal categoria do automobilismo mundial, firmado dentro de um contrato mais amplo com o Grupo LVMH, prevê a entrega dos troféus das corridas nas chamadas “Louis Vuitton Trophy Trunks”. Esse modelo, aliás, também estará presente no transporte da taça da Copa do Mundo de 2026.

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