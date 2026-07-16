Palmeiras empata jogo-treino com o União São João com gol de Barboza

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o União São João, na manhã desta quinta-feira (16/7), em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. O principal destaque foi o zagueiro Alexander Barboza, que marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde. Já o atacante Vitor Roque deu mais um passo na recuperação e voltou a atuar durante parte da atividade.

Em transição física desde a última semana, Vitor Roque participou de 30 minutos do jogo-treino. O camisa 9 segue evoluindo após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo e ficou mais próximo de reforçar a equipe de Abel Ferreira na retomada da temporada.

Dentro de campo, o Palmeiras abriu o placar ainda na primeira etapa. Após cobrança de escanteio, Barboza levou a melhor pelo alto e cabeceou para marcar o primeiro gol desde que chegou ao clube.

Contudo, o União São João reagiu no segundo tempo. Alex Oliveira recebeu na entrada da área e bateu na saída de Marcelo Lomba para decretar o empate por 1 a 1.

Aliás, o duelo marcou o quinto jogo-treino do Palmeiras durante a pausa para a Copa do Mundo. Antes disso, a equipe venceu o Mauaense por 6 a 0, o Primavera por 3 a 1, o Juventus pelo mesmo placar e também realizou uma atividade entre os próprios jogadores do elenco, encerrada com vitória do time branco por 3 a 0.

Agora, o Verdão entra na reta final de preparação para a volta das competições oficiais. O time de Abel Ferreira volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Coritiba pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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