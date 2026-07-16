Fifa abre investigação contra a Argentina por faixa sobre as Malvinas

A Fifa abriu um processo disciplinar para investigar a exibição da faixa com a mensagem “Malvinas são Argentinas” pelos jogadores da seleção argentina após a classificação para a final da Copa do Mundo. A entidade pretende reunir informações, ouvir os envolvidos e analisar se houve violação dos regulamentos antes de anunciar a punição.

As normas da entidade proíbem manifestações de caráter político em competições organizadas pela entidade, sobretudo em torneios de grande alcance internacional, como a Copa.

A tendência é que a Associação do Futebol Argentino (AFA) receba uma sanção financeira. Apesar de o regulamento também prever suspensões, esse cenário é considerado menos provável. O meia Giovani Lo Celso, apontado como o jogador que levou a faixa ao gramado, está entre os atletas citados no processo.

A Fifa vai notificar oficialmente a AFA e abrir prazo para que a federação apresente sua defesa e os argumentos dos jogadores envolvidos antes da decisão final.

Precedente pode pesar

O episódio ganhou ainda mais repercussão porque ocorreu poucos dias depois de o técnico Lionel Scaloni tentar afastar qualquer conotação política do duelo contra a Inglaterra. Na véspera da partida, o treinador afirmou que o confronto deveria ser encarado “apenas como um jogo de futebol”. No entanto, após a vitória, os jogadores exibiram a faixa e posaram para fotos durante a comemoração.

Embora a Fifa já tenha aplicado punições diferentes em casos semelhantes, a expectativa é que a entidade repita a sanção imposta anteriormente à AFA após um amistoso contra a Eslovênia, quando os argentinos também exibiram uma faixa com a mesma mensagem.

Após a classificação para a decisão do Mundial, o volante Paredes defendeu a atitude da equipe em entrevista à TV britânica BBC. Segundo o jogador, a manifestação teve como objetivo demonstrar apoio ao país. “Fizemos isso porque estamos jogando por toda a nossa nação”, afirmou.

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