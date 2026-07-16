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Vitória x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Vitória x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h
Vitória x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h -

Nesta quinta-feira (16/7), o Vasco encara o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, sob forte pressão na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ademais, o confronto marca o retorno oficial de ambas as equipes aos gramados após a pausa do calendário para a Copa do Mundo.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Cesar Tavares está no comando e também responsável pela narração. João Miguel Lotufo fará os comentários, enquanto Pedro Rigoni trará as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da nossa cobertura interativa.

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