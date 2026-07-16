Vitória x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quinta-feira (16/7), o Vasco encara o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, sob forte pressão na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ademais, o confronto marca o retorno oficial de ambas as equipes aos gramados após a pausa do calendário para a Copa do Mundo.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Cesar Tavares está no comando e também responsável pela narração. João Miguel Lotufo fará os comentários, enquanto Pedro Rigoni trará as reportagens durante o jogo.