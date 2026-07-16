Flamengo pode ter retorno de De la Cruz e Varela para amistoso

O Flamengo pode ter reforços importantes para seu último compromisso de intertemporada. Afinal, após perder nove jogadores para a Copa do Mundo, alguns deles já estão de volta aos treinos. Dessa forma, podem surgir na equipe que duela contra o Olímpia (PAR), nesta sexta-feira (17/7), em amistoso em Brasília (DF).

A tendência, então, é que pelo menos dois deles estejam à disposição do técnico Leonardo Jardim. São os casos, segundo o “ge”, de Varela e De la Cruz. Eliminados ainda na fase de grupos com o Uruguai, eles foram os primeiros a voltarem aos treinos, ainda que não tenham participado da “perna europeia” da intertemporada. O Flamengo disputou três amistosos em Portugal sem a presença da dupla.

LEIA MAIS: Como Thiago Almada encaixaria no Flamengo? Confira opções táticas

O outro uruguaio que esteve na Copa, mesmo sem entrar em campo, foi de Arrascaeta. O craque, no entanto, ainda se recupera de lesão e segue trabalho de recuperação no CT Ninho do Urubu. O mesmo vale para o brasileiro Lucas Paquetá, que se lesionou durante jogo da Seleção contra o Japão, pelos 16 avos de final do Mundial.

Gonzalo Plata, do Equador, também retornou, mas não realizou atividades no gramado, atendo-se a trabalhos internos e físicos. Assim, caso a avaliação de sua condição seja positiva, poderá ir a campo. Os outros quatro representantes do Flamengo na Copa do Mundo ainda não se apresentaram. São eles os brasileiros Danilo, Alex Sandro e Léo Pereira, além do colombiano Jorge Carrascal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.