Ronaldinho Gaúcho vive relação discreta há cinco anos; saiba quem é Ingryd Guadagnin

A presença de Ronaldinho Gaúcho em eventos da Copa do Mundo chamaria atenção por si só, mas o fato de aparecer acompanhado pela mesma mulher despertou ainda mais interesse. Trata-se de Ingryd Guadagnin, que apesar de misteriosa ao público, mantém relação com o craque há cinco anos. Gaúcha de Erechim, ela trabalha como comissária de voo em Dubai.

Ingryd Guadagnin mora em Dubai e mantém uma rotina discreta longe dos holofotes. Apesar da pouca exposição pública, o relacionamento é abertamente conhecido por familiares e amigos próximos do casal. Os dois, porém, só chamaram atenção da mídia devido ao aumento de aparições juntos durante a Copa do Mundo.

Aos 33 anos, Ingryd possui formação em engenharia civil e atua como comissária de voo da Emirates. O perfil dela se alinha ao do ex-jogador no que diz respeito à privacidade da relação, tanto que mesmo quando viveu um trisal com Priscilla Coelho e Beatriz Souza, entre 2013 e 2018, Ronaldinho manteve uma postura mais reservada.

Relacionamento com Ronaldinho Gaúcho

O namoro com o ex-jogador ficou mais sério em 2024, quando Igryd promoveu a aproximação do Bruxo com sua família. Ela o apresentou aos pais, que prontamente aprovaram a relação, e optou por manter o relacionamento apenas ao círculo mais próxima.

Na Copa, porém, o casal não se privou dos compromissos e apareceu em diversos momentos públicos. Os dois inclusive chegaram de mãos dadas, sem esconder a relação, no Queen Miami Beach, um dos restaurantes mais badalados de Miami. Essa aparição repercutiu muito nas redes sociais e despertou curiosidade sobre a comissária.

Nesse período, o ex-jogador ainda organizou uma festa de aniversário para a namorada na boate Vêndome, também em Miami, e outras duas festas. Modelos contratadas seguravam cartazes com a mensagem “Happy Bday Ingryd (Parábens, Ingryd)” e distribuíam máscaras com o rosto de Ronaldinho enquanto o casal recebia amigos, como MC Maneirinho, em um cercadinho VIP na pista de dança.

Rotina de Ingryd Guadagnin

A rotina da comissária de voos internacionais também influencia a relação. Segundo o jornal Extra, as viagens fazem com que o namoro não siga uma rotina tradicional, sem cobranças e com a possibilidade de os dois se encontrarem em diferentes lugares do mundo.

Ainda de acordo com o jornal, Ingryd deseja que Ronaldinho Gaúcho formalize o namoro, embora não há, ao menos por ora, qualquer movimento neste sentido. O ex-jogador nunca se casou e também não oficializou sua união com Janaína Mendes, mãe de João Mendes, seu primogênito. Contudo, pessoas próximas ao craque torcem para que ele avance na relação com a comissária.

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