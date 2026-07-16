Flamengo pede análise da ANRESF sobre venda da SAF do Vasco

O Clássico dos Milhões vai ferver também fora do campo. Afinal, o Flamengo, através do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para que analise a negociação entre o Vasco e o empresário Marcos Lamacchia, que tem um acordo encaminhado para assumir o controle da SAF cruz-maltina. Isso ocorre pois o clube rubro-negro entende que a operação pode contrariar as normas que tratam da multipropriedade no futebol brasileiro.

O pedido, segundo publicação do “ge” desta quinta-feira (16/), tem como base o Regulamento de Sustentabilidade Financeira da ANRESF e também a Lei Geral do Esporte. Na avaliação do Flamengo, a relação familiar entre Marcos Lamacchia e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, poderia configurar uma situação de influência sobre dois clubes que disputam as mesmas competições. Marcos Lamacchia é filho do empresário José Lamacchia, marido de Leila Pereira e um dos avalistas da negociação com o Vasco. Nos últimos dias, pai e filho confirmaram publicamente que participam das tratativas envolvendo a SAF vascaína.

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Antes mesmo da manifestação do Flamengo, a própria ANRESF já havia procurado o Vasco para solicitar esclarecimentos sobre a possível venda da SAF. A agência pediu informações sobre os termos da negociação e aguarda uma resposta do clube para dar sequência à análise do caso. Recentemente, o próprio Bap, presidente do Fla, se referiu à possível venda como algo “ilegal” – clique aqui para relembrar.

Entenda os motivos do Flamengo

O regulamento da entidade proíbe que uma mesma pessoa exerça, de forma direta ou indireta, controle ou influência significativa sobre mais de um clube. Entre os critérios previstos estão participação societária, poder de veto, influência na gestão e acordos que permitam interferência nas decisões esportivas ou financeiras. As restrições também se estendem a cônjuges e parentes de até segundo grau.

O mesmo entendimento aparece na Lei Geral do Esporte, que impede a participação simultânea, direta ou indireta, na administração ou no capital de organizações esportivas que disputem a mesma competição profissional. Caso identifique incompatibilidade com as regras em vigor, a ANRESF poderá se manifestar sobre a operação envolvendo a venda da SAF do Vasco.

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