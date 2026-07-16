Bahia x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

No retorno do Campeonato Brasileiro, Bahia e Chapecoense fazem um duelo de equipes que têm objetivos oposto dentro da competição. A partida acontece no começo da noite desta sexta-feira (17), às 19h30, de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Antes da parada para a Copa do Mundo, o Tricolor havia encerrado uma sequência de oito jogos sem vitórias, ao vencer o Botafogo por 2 a 1. O Esquadrão de Aço ocupa a sexta colocação, com 26 pontos. Já a Chape vive uma situação delicada, vindo de três derrotas seguidas. Na última partida, os catarinenses fizeram jogo duro contra o Palmeiras, mas perderam por 1 a 0. Com isso, o Verdão do Oeste ocupa a lanterna da tabela, com nove pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal Premiere no sistema pay-per-view.
Como chega o Bahia
Após um período complicado no Brasileiro, o Tricolor conseguiu ir para a pausa da Copa com uma situação mais leve. Na intertemporada, a equipe goleou o Torque City por 4 a 1 e perdeu para o Fluminense por 2 a 0. Entretanto, durante a pausa, Rogério Ceni teve baixas em seu elenco, como a saída do lateral-direito Gilberto. Por outro lado, o Bahia contratou o goleiro Guido Herrera, o lateral-direito Román Gómez e o atacante Alejo Véliz. Porém, o trio ainda não pode realizar sua estreia, já que a janela internacional ainda não está aberta.
Como chega a Chapecoense
Isolada na lanterna, a equipe catarinense passa por um processo de reformulação de elenco durante o campeonato. Afinal, nesta parada para a Copa, deixaram o time o lateral-esquerdo Walter Clair, os volantes João Vitor e Higor Meritão, o meia Jean Carlos e o atacante Wermeson. Nos testes durante a intertemporada, a Chape venceu o Grêmio por 2 a 1 e perdeu para o Coritiba por 4 a 1. A expectativa é que Rafael Santos repita a escalação que bateu o clube gaúcho em amistoso.
BAHIA X CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
Data e horário: 17/7/2026 (sexta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
CHAPECOENSE: Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor e Max; Ênio, Marcinho e Bolasie. Técnico: Rafael Santos.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (SP)
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luis Carlos de França Costa (RN)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
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