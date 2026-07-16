Barboza explica escolha da camisa 2 e revela conversa com Danilo: “Brinco para ele vir”

Último reforço contratado pelo Palmeiras e, até o momento, o único da janela do meio do ano, Alexander Barboza foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (16/7), na Academia de Futebol. Regularizado para estrear pelo Verdão, o zagueiro explicou como foi o processo de adaptação ao novo clube e comentou a escolha da camisa 2.

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Antes de acertar com o Palmeiras, Barboza buscou informações com dois jogadores que conhecem bem o ambiente do clube. Neste caso Marlon Freitas, companheiro no Botafogo, e Danilo Santos, atleta do Glorioso que está na mira do Verdão.

“Eu falei com eles (Marlon Freitas e Danilo) antes de vir para perguntar do clube, a cidade, onde morar. A personalidade dele (Marlon) também me ajudou no Botafogo, éramos capitães juntos. Cultivamos essa boa relação.”, disse o zagueiro.

Ao falar sobre Danilo, alvo do Palmeiras nesta janela de transferências, Barboza contou que costuma brincar com o volante para que ele também acerte com o clube. No entanto, evitou comentar detalhes da negociação.

“Eu amo o Danilo também, ele sabe, sempre brinco com ele para vir aqui. A negociação é algo pessoal, prefiro só olhar e não acreditar no que se fala. Todo dia é uma notícia diferente. Se tiver que vir, vai vir, é um ótimo jogador. O importante é ele ser feliz.”, completou.

O Palmeiras mantém Danilo como principal objetivo para reforçar o elenco. Antes da Copa do Mundo, a diretoria apresentou uma proposta ao Botafogo que girava em torno de R$ 120 milhões, além da inclusão do zagueiro Naves na negociação. Com a venda do defensor ao Necaxa, do México, o Verdão precisará reformular a oferta caso decida retomar as conversas.

A escolha do número no Palmeiras

Outro tema abordado por Barboza foi a escolha da camisa 2. O zagueiro revelou que recebeu diferentes opções, mas preferiu não vestir a camisa 20, número que utilizava no Botafogo, por respeito à trajetória construída no antigo clube.

“Se tivesse que escolher um número para a carreira, seria a 6. Esse é o único número que eu repetiria. Não gosto de repetir a camisa. Enviaram para mim os números que estavam disponíveis. Tinha a 5, só usei a 6 na base. A 20 estava disponível, falaram que queriam a camisa 20, mas preferi respeitar a minha história com o Botafogo. Então escolhi a 2 e tenho certeza que vou fazer história aqui no Palmeiras.”, explicou.

Assim, regularizado após ter o nome publicado no BID da CBF, Barboza já pode estrear pelo Palmeiras na próxima quarta-feira (22/7), contra o Coritiba, pela retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, inclusive, o defensor participou do jogo-treino diante do União São João e deixou sua marca no empate por 1 a 1.

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