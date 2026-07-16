Digne quebra o silêncio após pênalti em Yamal na semifinal da Copa: “Fim de um sonho”

Depois de chegar em duas finais de Copa do Mundo consecutivas, a França não conquistou o direito de jogar sua terceira. Na última terça-feira (14), os franceses foram derrotados pela Espanha por 2 a 0, em Dallas, e terão que disputar o terceiro lugar da Copa, no sábado, contra a Inglaterra, em Miami. Contudo, a eliminação ainda é uma ferida latente na pele dos franceses, e principalmente de Lucas Digne.

O lateral-esquerdo da França, que estava encarregado de marcar Lamine Yamal, cometeu um pênalti no craque da Espanha logo aos 21 minutos do primeiro tempo. A penalidade foi convertida por Oyarzabal e colocou a Espanha com uma vantagem que a França nunca conseguiu se recuperar na partida. E nesta quinta, Digne finalmente quebrou o silêncio para falar sobre o lance e falou sobre a decepção de ver o sonho de vencer a Copa cair tão perto da final.

LEIA MAIS: O “vilão da França”: quem é Digne, lateral que errou nos gols da Espanha

“É o fim de um sonho. O de um garotinho, e certamente o de milhares de pessoas atrás de nós. O fim de um sonho pode ser difícil, e o despertar ainda mais brutal. Estou primeiro decepcionado comigo mesmo. Decepcionado também por esta equipe, por todos os esforços que fizemos e por este grupo de jogadores incrível”, iniciou Digne.

Um post compartilhado por Lucas Digne (@lucasdigne)

O lateral, que vai ser jogador do Paris Saint-Germain na próxima temporada, afirmou também que a França vai jogar com tudo na disputa de terceiro lugar, que é o que restou para a França neste último compromisso na Copa do Mundo.

“Apesar desta imensa decepção, continuo orgulhoso de ter representado nosso país, com toda a sua riqueza, sua diversidade e todas as pessoas que o compõem. Obrigado por todo o apoio e por todas essas emoções. Ainda não acabou. Temos um pódio para buscar”, finalizou Digne.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.