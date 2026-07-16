Juventus procura André, faz contato com volante e avalia proposta ao Corinthians

A Juventus iniciou os contatos para tentar contratar o volante André, do Corinthians, nesta janela de transferências. Nos últimos dias, o clube italiano procurou os representantes do jogador para discutir uma possível negociação e também realizou uma conversa por videochamada com o atleta. Agora, a equipe de Turim avalia formalizar uma proposta pelo meio-campista.

O Corinthians estipulou o valor de André em 20 milhões de euros, cerca de R$ 117 milhões na cotação atual. Procurada, a diretoria alvinegra ainda não comentou o interesse da Juventus. A informação sobre a sondagem foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Revelado nas categorias de base do Timão, André ganhou espaço no elenco profissional na temporada passada, quando foi promovido por Dorival Júnior. O volante rapidamente assumiu a condição de titular e se destacou pela chegada ao ataque. Assim, se tornou uma peça importante na campanha dos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.

Aos 20 anos, André soma 42 partidas e sete gols com a camisa do Corinthians, números que despertaram o interesse de clubes do futebol italiano.

Volante do Corinthians já chamava atenção

Esta, porém, não é a primeira investida da Série A italiana pelo jogador. Afinal, em março, o presidente Osmar Stabile recusou uma proposta de 17 milhões de euros apresentada pelo Milan. Na ocasião, o dirigente considerou a oferta abaixo do esperado e optou por manter o volante no elenco, decisão que contou com o apoio público de Dorival Júnior, técnico do Timão na época.

Agora, o cenário é diferente. O Corinthians enfrenta dificuldades financeiras, acumula dois transfer bans impostos pela Fifa e ainda convive com atrasos no pagamento dos direitos de imagem do elenco profissional. Diante desse contexto, a diretoria reconhece a necessidade de negociar jogadores nesta janela para reforçar o caixa e equilibrar as contas.

Embora a Juventus ainda não tenha apresentado uma oferta oficial, o interesse do clube italiano coloca André novamente no radar do mercado europeu e aumenta a possibilidade de uma transferência nas próximas semanas.

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