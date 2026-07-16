Ameaça de tempestade pode adiar Inglaterra x França na disputa pelo 3º lugar da Copa

As condições climáticas ameaçam atrasar ou até adiar o duelo entre Inglaterra e França pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami. A previsão aponta calor intenso e possibilidade de tempestades com raios na região nas horas que antecedem o confronto.

A partida está programada para as 17h de Brasília. No entanto, a aproximação de áreas de instabilidade preocupa a organização, já que o protocolo da Fifa prevê medidas rigorosas de segurança.

Segundo a previsão, Miami deve ter 33°C, além de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e ventos moderados. Como as condições atmosféricas podem mudar rapidamente, os serviços de meteorologia ainda podem atualizar a previsão nas horas que antecedem a partida.

Pelas regras da Fifa, a identificação de um raio em um raio de aproximadamente 13 km do estádio obriga a interrupção das atividades por, no mínimo, 30 minutos. Caso uma nova descarga elétrica seja detectada durante esse período, a contagem é reiniciada. Assim, a retomada das atividades volta a depender de um novo intervalo de segurança.

Além disso, caso as tempestades persistam, a Fifa poderá manter o jogo suspenso pelo tempo necessário. Em situações extremas, a entidade também tem autonomia para remarcar, transferir ou até cancelar a partida, caso considere que as condições representem risco para todos os envolvidos.

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