Fortaleza x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo da parte de cima da tabela do Brasileirão Série B, Fortaleza e Novorizontino se enfrentam na noite desta sexta-feira (17). A partida acontece às 21h, de Brasília, na Arena Castelão, na capital cearense. Os dois lados tentam se manter na zona de classificação para o playoff do acesso e não querem se distanciar das vagas diretas à elite.

Na última rodada, as duas equipes perderam fora de casa. O Leão da Pici sofreu o revés para o Atlético Goianiense e está na sexta colocação, com 28 pontos. Já o Tigre perdeu no confronto direto contra o Operário por 2 a 1 e está em quarto lugar, com 30 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo XSports na TV aberta, pela ESPN e pelaNSports na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Fortaleza

Após duas vitórias seguidas, o Leão perdeu em seu último confronto e está no limite da zona de classificação para brigarpelo acesso. Para voltar a vencer, o Tricolor espera contar com a força da sua casa, na qual possui a terceira melhor campanha como mandante. Para a partida, Tiago Carpini não conta com os lesionados Tomás Cardona, Bruninho e GB.

Como chega o Novorizontino

Depois de três vitórias consecutivas, o Tigre tropeçou justamente em um confronto direto. Agora, diante de mais um rival próximo na tabela, o clube paulista espera conseguir um bom resultado fora de casa para não se distanciar das primeiras colocações. Para a partida, Enderson Moreira não conta com Juninho, suspenso, e com os lesionados Marlon, Lucas Pereira e Paulo Henrique.

FORTALEZA X NOVORIZONTINO

Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada

Data e horário: 17/7/2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Maílton, Luan Freitas, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes; Pierre; Vitinho, Rodriguinho, Rodrigo Santos, Luiz Fernando; Miritello. Técnico: Tiago Carpini.

NOVORIZONTINO: Jordi; Nilson Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick, Maykon Jesus; Luis Oyama, Léo Naldi, Reidiney; Rômulo Vinicius Paiva, Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)

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