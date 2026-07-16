Rafinha é efetivado como executivo de futebol no São Paulo

O São Paulo oficializou nesta quinta-feira (16/7) a efetivação de Rafinha como novo executivo de futebol do clube. Capitão nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024, o ex-lateral-direito deixa o cargo de gerente esportivo para assumir de forma definitiva o principal posto do departamento de futebol, que estava vago desde a saída de Rui Costa, em junho.

Rafinha já exercia a função de maneira interina nas últimas semanas, mas o Tricolor confirmou a promoção por meio de nota oficial. O dirigente destacou a confiança para assumir o novo desafio e ressaltou a experiência acumulada tanto dentro de campo quanto na gestão esportiva.

“Encaro essa nova função como mais um desafio e me sinto muito preparado. A experiência que tenho aqui dentro do São Paulo, tanto como atleta quanto neste período como gerente esportivo, e tudo o que vivi em mais de 20 anos de futebol me dão muita confiança para liderar o projeto esportivo do clube”, disse Rafinha.

“Além disso, tenho buscado me aprimorar com cursos de gestão. Temos uma equipe muito qualificada dentro e fora do campo, uma grande estrutura e muita confiança para o que vem pela frente. Nossa tarefa será, sempre, colocar o São Paulo no ponto mais alto junto com os nossos torcedores, que são os mais importantes desse clube gigante”, completou.

Rafinha já vem exercendo função no São Paulo

Depois de encerrar a carreira como jogador no ano passado, Rafinha iniciou rapidamente sua trajetória na diretoria são-paulina. Agora, terá a missão de comandar o departamento de futebol ao lado de Felipe Carvalho, que trabalha no clube desde 2020 e passa a ocupar o cargo de gerente jurídico esportivo.

O presidente Harry Massis elogiou o trabalho desenvolvido pelo ex-jogador desde que assumiu funções na diretoria e destacou a capacidade de liderança do novo executivo.

“Tenho visto o trabalho diário do Rafinha desde que assumiu essa nova responsabilidade. Ele foi um grande atleta e líder, e como gerente esportivo agregou muito. Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol”, declarou.

A efetivação acontece em um momento importante para o planejamento do Tricolor. Rafinha lidera a reformulação do elenco para a sequência da temporada. Nesta janela de transferências, o São Paulo já acertou as chegadas do atacante Victor Sá e do volante Newton. Além disso, o clube está perto de concluir as contratações do zagueiro Domingos Duarte e do lateral-direito Aurélio Buta.

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