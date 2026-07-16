SBT usa TV aberta para conseguir renovação da Champions League junto à Warner

O SBT deu início às negociações para renovar os direitos de transmissão da Champions League e manter a principal competição de clubes da Europa em sua programação. Com contrato até maio de 2027, após o fim da próxima temporada do futebol europeu, a emissora procurou a Warner para discutir um novo acordo antes do fim do encerramento do acordo.

As conversas ocorrem meses após a própria Warner renovar, em abril, os direitos exclusivos do torneio até 2031. Assim como o anterior, o contrato firmado pela empresa permite o sublicenciamento e, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, existe interesse das duas partes em preservar a parceria iniciada em 2024.

Nas tratativas, o SBT mantém o interesse nos moldes atuais, ou seja, com um jogo da Champions League por rodada. A emissora, porém, busca uma alteração capaz de melhorar a forma como a partida escolhida para a TV aberta é definida. A manutenção do acordo contra com apoio de patrocinadores da competição, que desejam manter o torneio em sinal aberto.

Além das conversas pela Champions, o canal da família Abravanel também busca novos direitos de transmissão esportivas. A Copa do Brasil figura entre os principais alvos dessa expansão.

Champions League no Youtube

O novo contrato da Warner também garante a transmissão da Champions League gratuitamente no canal da TNT Sports, no Youtube. Ao todo, a plataforma que já conta com 14 milhões de inscritos exibirá 57 jogos, com maior concentração durante a fase de liga. Em tese, as partidas cedidas ao SBT seriam as mesmas disponibilizadas no serviço de vídeo do Google.

Ainda segundo informações, trata-se do maior valor pago por um contrato da Champions League na história da televisão brasileira. O investimento reflete o resultado da concorrência acirrada pelos direitos da competição nos novos moldes de exibição.

Os valores não foram divulgados, mas um acordo com o SBT ajudaria a Warner a custear o investimento necessário para manter o torneio.

SBT na Copa do Mundo

Os números com o Mundial fizeram o canal se render definitivamente à programação esportiva. Enquanto trata das negociações para as próximas temporadas, o canal se aproxima do encerramento de sua cobertura da Copa do Mundo. O SBT já exibiu 30 dos 32 jogos previstos no pacote exclusivo de sublicenciamento firmado com a LiveMode e a N Sports.

A última partida desse pacote será justamente a final entre Espanha e Argentina, marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília), confronto que também marcará a despedida de Galvão Bueno das Copas. Antes disso, no sábado (18), Tiago Leifert narrará França x Inglaterra na disputa do terceiro lugar.

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