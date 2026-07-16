Cruzeiro acerta empréstimo de Lautaro Díaz ao Racing

O Cruzeiro encaminhou mais uma movimentação envolvendo o elenco para a sequência da temporada. O atacante Lautaro Díaz, que pertence à Raposa e estava no Santos, por empréstimo, rescindiu seu vínculo com o Peixe e está de saída para o Racing, da Argentina. O jogador desembarca em Avellaneda para realizar exames médicos e assinar contrato com a equipe argentina.

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O acordo entre Cruzeiro e Racing será por empréstimo de uma temporada, com vínculo válido até o meio de 2027. Desse modo, a negociação ainda prevê uma opção de compra fixada em cerca de R$ 10 milhões. Caso os argentinos decidam exercer a cláusula ao término do contrato, o atacante poderá se juntar em definitivo ao clube.

Cruzeiro mantém percentual dos direitos

Contratado pelo Cruzeiro em 2024 junto ao Independiente del Valle por aproximadamente R$ 16 milhões, Lautaro Díaz tem 70% dos direitos econômicos ligados ao clube mineiro. A diretoria vê o empréstimo como uma oportunidade para que o jogador volte a ganhar sequência e possa valorizar seu passe.

Nesse sentido, a chegada ao Racing acontece por indicação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que assumiu recentemente o comando da equipe argentina e aprovou a contratação do atacante para reforçar o setor ofensivo.

Lautaro iniciou sua trajetória no Cruzeiro como titular durante parte da temporada de 2024, mas perdeu espaço ao longo do trabalho da comissão técnica. No total, disputou 42 partidas pela Raposa, marcou quatro gols e acabou emprestado ao Santos em agosto de 2025.

Pelo clube paulista, o argentino participou de 34 jogos, anotou quatro gols e distribuiu duas assistências. Assim, retorna ao futebol argentino em busca de uma nova oportunidade para recuperar o protagonismo que teve no Independiente del Valle, clube pelo qual conquistou a Sul-Americana de 2022 antes de ir ao Cruzeiro.

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