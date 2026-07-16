Carlos Vinícius não atinge metas e Grêmio recebe sondagens pelo atacante

Principal artilheiro da equipe desde que chegou ao Grêmio, o atacante Carlos Vinícius pode deixar o clube gaúcho. Afinal, o jogador não alcançou metas estipuladas em sua chegada, um ano atrás, e não teve o seu contrato renovado de forma automática. Com isso, o jogador já entrou no radar de clubes do futebol brasileiro e do exterior.

O contrato de Carlos Vinícius possuía dois gatilhos que renovavam o vínculo automaticamente. O primeiro era a convocação para a Copa do Mundo, seja pelo Brasil ou por Portugal, que não aconteceu. Já o segundo apontava que o atacante teria seu contrato estendido se fosse titular e atuasse em mais de 70% dos jogos do Grêmio até a metade do ano, o que também não ocorreu. Até aqui, o jogador esteve em campo, desde o início de jogo, em 65,5% das partidas do Tricolor. As informações são do portal ge.globo.

O atual contrato do atacante com o clube vai até o final do ano. Todavia, o jogador está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de julho. Por outro lado, o Grêmio trabalha para estender o vínculo do atacante por mais dois anos, mas a negociação está travada no momento. A diretoria alega que só renovará com jogadores que se adequarem ao teto salarial estabelecido pelo Tricolor.

Neste cenário, o Grêmio já recebeu sondagens de outros clubes sobre a situação do atacante. Há equipes do Brasil, do México, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Caso o jogador não renove o vínculo, o Tricolor pode perder o seu atacante de graça no final do ano.

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