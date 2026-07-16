Relatório aponta recuperação judicial como prioridade para o Internacional

O Internacional deverá priorizar a reorganização de suas finanças antes de discutir uma eventual transformação em SAF. É o que aponta o relatório elaborado pela consultoria Alvarez & Marsal, que recomenda a recuperação judicial como principal alternativa para enfrentar o elevado endividamento do clube, de acordo com as informações do Correio do Povo.

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Segundo o estudo, a recuperação judicial oferece os mecanismos mais eficientes para permitir a reestruturação financeira do Colorado. A medida possibilita a suspensão de ações e execuções contra o clube por pelo menos 180 dias. Além disso, interrompe a incidência de juros e multas sobre as dívidas e ainda cria melhores condições para a captação de novos recursos durante o processo.

Dirigentes veem recuperação judicial como melhor alternativa

Além da recuperação judicial, a Alvarez & Marsal analisou outros dois modelos de reorganização financeira: a recuperação extrajudicial (RE) e o Regime Centralizado de Execuções (RCE). Na avaliação da consultoria, a recuperação extrajudicial apresenta um alcance mais limitado, já que não contempla parte significativa dos passivos e oferece condições menos favoráveis de negociação com os credores.

Já o RCE, embora tenha tramitação mais rápida, enfrenta incertezas jurídicas. Como o mecanismo foca na SAF, ainda há dúvidas sobre sua aplicação ao Internacional, que segue estruturado como associação civil. Enquanto isso, o relatório ressalta urgência em tomada de decisões. A expectativa é que o Conselho Deliberativo receba o estudo ainda neste mês e inicie a discussão sobre as primeiras medidas em agosto.

Os números apresentados reforçam a necessidade de uma solução imediata. Nesse sentido, a dívida total do Internacional se aproximava de R$ 900 milhões. Desse montante, aproximadamente R$ 226 milhões já estão vencidos, outros R$ 300 milhões vencem ao longo de 2026 e cerca de R$ 285 milhões têm pagamento previsto para 2027.

Segundo a Alvarez & Marsal, a projeção de caixa do clube não será suficiente para cumprir esses compromissos, cenário que pode provocar um crescimento ainda maior do passivo devido à incidência de juros e multas. Somente após estabilizar a situação financeira, a consultoria recomenda que o Internacional avance nas discussões sobre uma possível SAF. Para o estudo, a reorganização das contas é considerada a prioridade absoluta antes de qualquer mudança estrutural no modelo de gestão do clube nesse sentido.

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